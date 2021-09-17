​Проект представителя Камчатки вошел в полуфинал премии #МЫВМЕСТЕ

Международная Премия #МЫВМЕСТЕ проводится при поддержке Президента Российской Федерации и содействует достижению национальных целей развития.

Накануне стали известны результаты четвертьфинала Премии. Проект Марии Демченко «Я вижу. Обучающая и развивающая инклюзивно-образовательная программа для детей с нарушением зрения» прошел в полуфинал Премии.

«Мой проект направлен на изготовление образовательных, развивающих и развлекательных тактильных книг с использованием шрифта Брайля, которые помогут расширить возможности социальной адаптации детей с нарушением зрения в возрасте от 2 до 7 лет, а также объединить усилия добровольческих организаций, работников библиотек и СОНКО в создании образовательных и инклюзивно-досуговых программ для детей с нарушением зрения», - поделилась Мария.

Главными критериями оценки стали актуальность и социальная значимость проекта, количественные и качественные показатели эффективности, логическая связь между приведенными проблемами, целями, задачами и мероприятиями, а также выполнение обязательных электронных заданий второго этапа.

В связи с эпидемиологической обстановкой защиты проектов пройдут в онлайн-формате. Кроме того, полуфиналисты Премии станут гостями окружных Добро.Фестивалей #МЫВМЕСТЕ с сентября по октябрь, которые пройдут в 5 городах России. В Курске состоится фестиваль для соискателей из Центрального федерального округа, в Волгограде – для соискателей из Южного федерального округа, в Перми – для Северо-Западного и Приволжского федеральных округов, в Якутске – для Дальневосточного, Сибирского и Уральского федеральных округов, в Пятигорске – для Северо-Кавказского федерального округа.

Проекты и работы финалистов оценят россияне на народном голосовании и члены жюри с 15 октября по 5 ноября. Победителей объявят 5 декабря на международном форуме #МЫВМЕСТЕ. Награды по традиции вручит Президент России Владимир Путин.

Победителей Премии ждут гранты, путешествия по России, образовательная программа в мастерской управления «Сенеж», где обучаются лидеры и управленцы, а встречи проводят Герман Греф, Владимир Машков, Валентина Матвиенко и другие. Одна из самых престижных государственных наград – знак отличия «За благодеяние».

Справка:

Международная Премия #МЫВМЕСТЕ проводится в рамках федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование» во исполнение поручений Президента Российской Федерации «По итогам встречи с участниками Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе».





