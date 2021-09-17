​Врачи центра Вишневского завершают свою работу на Камчатке

За 4 дня в Вилючинске, Елизове и Петропавловске они приняли 369 человек с патологиями сердца. На операции и высокотехнологичную медицинскую помощь в ведущий федеральный хирургический центр направлены 69 человек. 22 человека пройдут дополнительное обследование и коронарографию в краевой больнице. Также проведено 102 эхокардиографических исследования.

Сегодня врачи проведут семинар для камчатских коллег, дадут рекомендации по организации работы системы здравоохранения края, а также организуют телемедицинский консилиум с директором центра Вишневского для ряда сложных пациентов. Напомним, приезд лучших в стране кардиохирурга и сосудистого хирурга для помощи жителям Камчатки организовала вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

Отметим, что Центр Вишневского - это медицинский центр четвёртого уровня, где оказывают самые сложные и высокотехнологичные виды медицинской помощи. Таких клиник в России всего шесть, и они функционируют в составе научных центров, Академий медицинских наук, клиник медицинских вузов, федеральных клинических учреждений. В центре Вишневского работают лучшие в стране специалисты в области сердечнососудистой хирургии и травматологии.