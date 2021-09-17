​«Парамон» стремится повысить комфортность обслуживания гостей

Очередной инвестиционный проект про созданию на полуострове современной – безопасной и конкурентоспособной туристической инфраструктуры для комфортного отдыха успешно развивается. База отдыха «Парамон» на берегу реки Паратунка начала приём гостей с организацией для них рыболовных экспедиций. Клиенты, в том числе звездные, отмечают высокий уровень оказанных им услуг.

В конце августа на площадке базы отдыха успешно прошел фестиваль по рыболовному спорту в дисциплине ловля с берега спиннингом. Он собрал представительный пул авторитетных участников, сумевших порадовать и себя, и зрителей поимкой кижуча трофейных размеров.

«База отдыха «Парамон» формируется в рамках реализации инвестиционного проекта, инициированного ООО «Дорстройпроект». Разработчики деловой инициативы намерены создать рекреационный комплекс для организации спортивного и любительского рыболовства, экологического и этнографического туризма. Проект в числе других 137 инвестиционных инициатив сопровождает Корпорация развития Камчатки.

Предполагается строительство 4 капитальных и нескольких вспомогательных объектов, приобретение моторных лодок и катеров, создание причальных сооружений на реке Паратунке. Общий объём капиталовложений превышает 122 миллиона рублей. Завершить строительство туристического комплекса намечено к 2027 году, – рассказал начальник отдела сопровождения инвестиционных проектов КРКК Александр Чеклов.

Он также перечислил локации, по которым оказывалась помощь инициаторам деловой инициативы: «Мы сформировали бизнес-план проекта, составили пакет документов, необходимых для получения компанией статуса резидента территории опережающего развития. Успехом завершился переговорный марафон с представительным органом муниципального образования, на территории которого располагается база отдыха, о смене зональности земельного участка, выделенного для реализации проекта. Удалось также ускорить строительство линии электропередач, позитивно решались другие организационные вопросы».

В настоящее время Корпорация развития Камчатки продолжает работу с ООО «Дорстройпроект». Куратором проекта со стороны КРКК Икрамом Мирзакантовым подготовлен пакет документов для получения деловой инициативой статуса масштабного инвестиционного проекта. Новая административно-правовая позиция даст возможность компании на льготных основаниях получить земельный участок для формирования на нём транспортной инфраструктуры, что позволит повысить комфортность обслуживания гостей и в целом ускорить реализацию проекта.