Камчатка в порядке
"Камчатский Край - Единая Камчатка" "Камчатский Край - Единая Камчатка"
Еженедельная краевая газета
Выходит с 11 октября 2006 года
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​«Театральные встречи»: знакомство с молодыми актерами

12:00
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​«Театральные встречи»: знакомство с молодыми актерами

Камчатская краевая научная библиотека им. С. П. Крашенинникова приглашает познакомиться с молодыми актерами Камчатского театра драмы и комедии в рамках проекта «Театральные встречи»

21 сентября в 18:30 пройдут очередные «встречи», гостями которых станут недавно прибывшие на Камчатку актеры.

Этой осенью камчатских театралов ожидает сюрприз – Камчатский театр драмы принимает в свой коллектив трех молодых актеров: Оксану Киянову из Уссурийска, Маргариту Дьякову из Москвы, Романа Михайлова из Тольятти. Новые люди, новый опыт, новые идеи.

Они расскажут о предыдущих проектах, своих творческих планах, о новом театре и, конечно, поделятся первыми впечатлениями о Камчатке.

Традиционно камчатская публика тепло встречает новых артистов, поэтому все пришедшие смогут выразить свою поддержку новым членам труппы Камчатского театра драмы и комедии, задать им свои вопросы.

Телефон для справок: 25-23-55.

театральные встречибиблиотека им. с. п. крашенинникова
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