​Видеонаблюдение действует на избирательных участках Камчатки

Четырнадцать территориальных избирательных комиссий и 101 участковая избирательная комиссия оборудованы системой видеонаблюдения, на 64 избирательных участках установлены системы видеофиксации, сообщили в краевом избиркоме.

«Объектами видеонаблюдения обязательно должны являться места выдачи избирательных бюллетеней, кабины для тайного голосования, таким образом, чтобы обеспечивалось тайное голосование избирателей, и стационарные ящики для голосования. Особенность этих дней: объектом видеонаблюдения должен являться сейф, в котором будут храниться сейф-пакеты с избирательными бюллетенями избирателей, которые примут участие в голосовании 17 и 18 сентября. Вопросы безопасности, конечно, для нас во главе угла, поэтому и сейфы, и видеокамеры», - сказала председатель Камчатской краевой избирательной комиссии Инга Иринина.



В избиркоме добавили, что трансляция будет идти все три дня голосования, а также две ночи первого и второго дней голосования.



Голосование в России проходит 17, 18, 19 сентября. В Камчатском крае выбирают депутатов Государственной думы, законодательного собрания региона, также проходят 35 избирательных кампаний по выборам в органы местного самоуправления.