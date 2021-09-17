​Здравоохранение в Мильковском районе развалено: губернатор отправил в отставку главврача районной больницы

Такое решение Владимир Солодов принял по итогам рабочей поездки в Мильковский район.

Глава региона провел встречи с жителями трех населенных пунктов: сел Шаромы и Мильково и посёлка Атласово. На каждой встрече преобладали вопросы, связанные с здравоохранением: людей крайне тревожит отсутствие фельдшеров в пунктах. Так, в селе Шаромы на протяжении нескольких лет в летний период не работает фельдшер. Аптека, которая находится в здании медицинского учреждения, тоже не работает. В поселках Атласово и Лазо также нет медиков.

«Акцентом поездки в Мильковский район стала оценка состояния здравоохранения. Мне поступает множество жалоб от жителей не только районного центра Мильково, но и других населенных пунктов», - заявил Владимир Солодов.

Губернатор напомнил, что на прямую линию, которая прошла 9 сентября, поступила жалоба жительницы поселка Атласово Анны Зиновьевой о невозможности пройти вакцинацию в поселке. Чтобы поставить прививку, жители были вынуждены ехать в районный центр, а тем, кто не имел такой возможности, оставалось только ждать. Тогда губернатор поручил главе Мильковского района направить партию вакцины и специалистов, которые бы провели вакцинацию. В рамках выезда провакцинированы 23 человека. Владимир Солодов заявил в ходе встречи с жителями поселка о том, что и в дальнейшем такие выезды будут проводиться по заявкам граждан.

«Эта командировка по сути стала ответной реакцией на данное обращение. Должен сказать, что итоги неутешительные: здравоохранение в Мильковском районе находится в состоянии еще худшем, чем в среднем по Камчатскому краю. Говоря по-простому, оно развалено, и это нельзя объяснить только отдаленностью, потому что Мильковский район находится достаточно близко, есть круглогодичная дорога и достаточно большое население: в районе проживает более 8 тысяч человек. При этом не хватает врачей, огромная текучка кадров, нет базового оборудования, а самое главное – нет ощущения, что врачи и руководители системы здравоохранения заботятся о пациентах», - рассказал Владимир Солодов.

Губернатор сказал, что эта проблема была видна в ходе визита в Мильковский район в прошлом году, но тогда главврачу дали время на устранение недоработок.

«К сожалению, результатов нет, и мы вынуждены принять кадровые решения. Главный врач Мильковской районной больницы, которая отвечает за всю систему здравоохранения района, отправлена в отставку. В ближайшее время будет назначен новый главврач. Я дал поручение Минздраву Камчатского края помочь настроить основные вопросы функционирования и в первую очередь укрепить систему здравоохранения кадрами», - пояснил губернатор.

Под особый контроль будут взяты отдаленные населенные пункты Атласово и Лазо. Так, в поселке Атласово с декабря не работает медицинский работник, фельдшеры приезжают в поселок из районного центра на непродолжительное время. В селе Лазо фельдшер вышла на пенсию, и замену ей пока не нашли.

«Но и в самом селе Мильково проблем достаточно. Мы их обсудили, зафиксировали. Я уверен, что изменения в управлении системой здравоохранения села Мильково не заставит ждать результатов с точки зрения качества медицинских услуг для жителей», - подытожил губернатор.

Напомним, что Владимир Солодов в ходе рабочего визита в Мильковский район провел встречи с населением, осмотрел участок дороги, после завершения реконструкции на котором Петропавловск-Камчатский и Мильково окончательно свяжет комфортная трасса с асфальтобетонным покрытием, а также посетил строительство первого в стране международного центра репродукции и сохранения редких видов птиц семейства соколиных.