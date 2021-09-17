​В Петропавловске открыли мемориальную доску писателю Николаю САНЕЕВУ

Ее разместили на фасаде Дома писателей в краевой столице.

В Петропавловске-Камчатском увековечили память о писателе, почетном гражданине краевой столицы Николае Васильевиче Санееве.

16 сентября на фасаде Дома писателей открыли мемориальную доску, посвященную Н.В. Санееву. В торжественной церемонии приняли участие родные писателя, члены писательского сообщества Камчатки, творческая общественность, депутаты краевого и городского уровня.

Главным делом своей жизни Николай Васильевич Санеев считал создание камчатского Дома писателей, который действует по сей день и носит его имя.

«Это очень важное событие для нашего города. Особенно оно важно для Дома писателей, потому что это своего рода историческая справедливость. Мы давно говорили о том, что это необходимо сделать. С Николаем Васильевичем связаны многие страницы истории нашего города, нашего Камчатского края. Рад, что нам с коллегами удалось внести свою лепту в это важное дело. Особые слова благодарности я хотел бы адресовать коллективу «Светелки», без энтузиазма которого ничего бы не получилось», – сказал депутат Заксобрания края Анатолий Кирносенко.

В завершение торжественной церемонии ее участники возложили цветы к мемориальной доске в память о писателе.

Н.В. Санеев (01.03.1929 - 27.09.2001) родился в Придонье, в казачьем хуторе Богатом.

На Камчатке Н.В. Санеев с 1961 года, работал в районной газете Усть-Камчатска, затем в газете «Камчатская правда». Его книги «Будни рыбака», «У кромки России», «Охота за солнцем», «Не сотвори беду», «Какая бывает весна», «Шкипер Иван Малякин» посвящены Камчатке и ее людям. С 1976 года был ответственным секретарем Камчатской писательской организации. По его инициативе в Петропавловске-Камчатском открыт Дом писателей и школа юных литературных дарований.

Заслуженный работник культуры РСФСР, почетный гражданин Петропавловска-Камчатского, почетный колхозник колхоза им. В. И. Ленина, награжден медалью «За трудовую доблесть».