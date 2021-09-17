Приют для кошек поддержит краевое правительство
Заместитель председателя правительства Роман Василевский, курирующий вопросы ветеринарии, посетил приют для бездомных кошек «Котофеево».
«В Камчатском крае порядка 30 человек активно занимаются волонтерством, отдают свои силы и время для спасения бездомных животных. Они вылавливают животных, лечат и проводят все необходимые медицинские процедуры. Некоторых котов возвращают в прежнюю среду обитания, но основная часть остается в приюте. Правительство региона рассмотрит возможность помощи приюту в поисках большого помещения для размещения, так как места всем кошкам уже не хватает. А также поможем в привлечении меценатов и спонсоров. Возможно, в одном большом отапливаемом помещении разместим животных сразу из нескольких приютов края», - сказал Роман Василевский.
Приют «Котофеево» создан на средства пожертвований неравнодушных камчатцев. Помочь содержать бездомных животных может любой желающий.
«Многие люди считают, что для оказания помощи животным нужно обладать какими-то особыми материальными ресурсами либо иметь большое количество свободного времени. На самом деле оказать помощь гораздо проще, чем кажется. Достаточно иметь сердечный порыв. Даже самая маленькая помощь будет нам кстати: привезти корм или наполнитель, ветошь, перчатки, медикаменты, моющие средства и другое. Также можно помочь в уборке, в осуществлении медицинских манипуляций, разумеется, под присмотром ветеринара, для этого не нужно специальное образование. Не откажемся мы и от пожертвований на наш счёт. Кроме того, мы ищем людей, которые могут помочь приручать котят, – это самая приятная миссия. Можно помочь фотографировать животных, обрабатывать снимки и выкладывать в социальные сети, это не только помощь, но и приятно проведенное время», - сказала Евгения Мозгунова, волонтер приюта.
Волонтеры кошачьего приюта проводят «Уроки доброты», где рассказывают школьникам о животных.
«С осени 2020 года наш приют сумел воплотить в жизнь нашу давнюю мечту - проект «Уроки доброты». Наши уроки проходят в форме экскурсии, во время которой мы знакомим детей с историей дружбы животных и человека, рассказываем о причинах появления бездомных животных на улице», - сказала Евгения Мозгунова.
Добавим, помочь приюту можно по следующим реквизитам: мобильный банк 8-924-585-2428, карта ОАО «Сбербанк» - 4276360012763154. Телефон приюта - 8(4152) 215-404.
Сайт приюта - kamzoo.ru