​Скандал в ходе голосования в школе №42: политактивисты пытались выгнать волонтеров

Сторонники Навального — общественный активист Андрей Саркисян и кандидат в депутаты от партии КПРФ Валерий Быков в жёсткой форме попросили удалиться из здания школы № 42 волонтёров, которые проводили голосование за объекты благоустройства в рамках проекта «Решаем вместе».

Стойка проекта была расположена за пределами избирательных участков. Жителям предлагалось проголосовать за тот объект благоустройства, который будет построен в округе в следующем году.

«В школе № 42 было оборудовано специально отведённое место для нашей работы, всё было согласовано, и мы приступили к своим обязанностям. Сначала всё шло спокойно. Люди подходили к нам, мы рассказывали им о проекте и возможности проголосовать за объект благоустройства, они делали свой выбор. Кроме того, мы выдавали каждому проголосовавшему талон с подтверждением голосования, чтобы человек мог зарегистрировать его и поучаствовать в розыгрыше призов. Через какое-то время к нам подошёл некий человек — как оказалось, это был Саркисян — с претензиями: кричал, что наши действия нарушают закон. Он ушёл, и мы продолжили работу. После он подошёл второй раз, попросил показать документы, которые мы заполняли. Посмотрел и дал мне свой паспорт — хочу проголосовать. Однако, увидев прописку, я сказала, что прописка не соответствует нашему округу и ему придётся голосовать за объекты благоустройства в другом месте. Потом Саркисян подошёл к нам вместе с депутатом Быковым, который в достаточно жёсткой форме сказал, чтобы мы собирали вещи и уходили. Я созвонилась со своим куратором, однако к компромиссу мы не пришли. Я ничего не могла сделать, да и со мной работали только два студента. Мы ушли и остались ждать своего куратора», — рассказала член счётной комиссии проекта «Решаем вместе» Марина Большакова.