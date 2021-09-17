Более 800 наблюдателей следят за тем, как проходят выборы на Камчатке

Среди наблюдателей есть представители других государств. Об этом сообщили в Камчатской краевой избирательной комиссии.

«Наблюдателей на избирательные участки назначают политические партии, кандидаты, которые баллотируются и принимают участие в избирательной кампании. Есть особая группа наблюдателей, которые являются субъектами общественного наблюдения, их назначает Общественная палата», — сказала председатель Камчатской краевой избирательной комиссии Инга Иринина.

За ходом выборов следят и международные наблюдатели.

«Мы будем здесь в течение трёх дней, чтобы наблюдать за выборами, изучать ваш опыт. Иногда в процессе находишь новшества, которые можно рекомендовать своей стране. Я из Азербайджана, 20 лет был депутатом местного парламента, поэтому мне интересно посмотреть, набраться опыта и в дальнейшем его использовать», — поделился Генеральный секретарь Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества Асаф Гаджиев.

За соблюдением избирательных прав граждан в ходе голосования и при подсчете голосов будут следить 358 наблюдателей, назначенных субъектами общественного контроля, еще 457 человек делегированы политическими партиями, избирательными объединениями и зарегистрированными кандидатами, уточнили в краевом избиркоме.

Голосование в России проходит 17, 18, 19 сентября. В Камчатском крае выбирают депутатов Государственной думы, Законодательного собрания региона, также проходят 35 избирательных кампаний по выборам в органы местного самоуправления.