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"Камчатский Край - Единая Камчатка" "Камчатский Край - Единая Камчатка"
Еженедельная краевая газета
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  4. ​Юрий ТРУТНЕВ принял участие в выборах депутатов Госдумы

​Юрий ТРУТНЕВ принял участие в выборах депутатов Госдумы

12:00
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​Юрий ТРУТНЕВ принял участие в выборах депутатов Госдумы

Во время рабочей поездки в Забайкальский край полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев принял участие в голосовании в выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.

Он посетил 17 сентября избирательный участок № 142 в Чите, расположенный в здании Центральной детской музыкальной школы.

«Я должен голосовать на Дальнем Востоке, потому что это моя ответственность, моя работа, я здесь бываю часто. Для меня подготовка к выборам – собственно и есть процесс развития Дальнего Востока. Мы помогаем строить новые школы, больницы, детские сады, дороги, реализуются тысячи новых инвестиционных проектов. Это и есть подготовка к выборам, на мой взгляд», – отметил Юрий Трутнев.

Полпред воспользовался возможностью проголосовать по месту своего нахождения, как и многие другие избиратели. Любой избиратель может подать заявление в УИК, ТИК, МФЦ или сайт Госуслуги.ру о желании голосовать по месту своего нахождения, и такая возможность ему предоставляется. В этом случае его исключают из списка избирателей по месту жительства и включают в список по месту временного пребывания.

Говоря о развитии Забайкалья, Юрий Трутнев напомнил о прошедшей вчера конференции «Забайкальский край в ДФО: итоги трёх лет».

«Я всегда обычно думаю о будущем, о том, что ещё надо сделать. Вчера был формат, когда мы говорили о том, что уже сделано. Сделано немало, но впереди ещё много планов и задач. Я хочу пожелать, чтобы все эти планы осуществились, чтобы Забайкалье стало комфортным, удобным для жизни людей, чтобы строилось новое жильё, приводились в порядок дороги, чтобы мы закончили восстановление после паводков и наводнений, построили защитные дамбы, чтобы новые инвестиционные проекты создавали новые рабочие места, а все планы, которые мы готовим, сбылись», – сказал он.

Напомним, 17 сентября началось голосование на выборах депутатов Государственной думы РФ VIII созыва. Парламентские выборы под слоганом «Выбираем вместе» пройдут в течение трёх дней вместе с избранием региональных и местных органов власти субъектов РФ. В Камчатском крае выбирают депутатов Государственной думы, Законодательного собрания региона, также проходят 35 избирательных кампаний по выборам в органы местного самоуправления.

Депутатский корпус избирается сроком на пять лет в составе 450 депутатов по смешанной пропорционально-мажоритарной системе. Выборы половины депутатского корпуса проходят по 225 одномандатным избирательным округам, на которые разделена территория страны с учетом границ субъектов Федерации (один депутат от одного округа). Другая половина избирается по единому федеральному округу, включающему всю территорию России, пропорционально числу голосов избирателей, поданных за списки кандидатов от партий.

выборы-2021юрий трутнев
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