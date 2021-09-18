​Юрий ТРУТНЕВ принял участие в выборах депутатов Госдумы

Во время рабочей поездки в Забайкальский край полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев принял участие в голосовании в выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.

Он посетил 17 сентября избирательный участок № 142 в Чите, расположенный в здании Центральной детской музыкальной школы.

«Я должен голосовать на Дальнем Востоке, потому что это моя ответственность, моя работа, я здесь бываю часто. Для меня подготовка к выборам – собственно и есть процесс развития Дальнего Востока. Мы помогаем строить новые школы, больницы, детские сады, дороги, реализуются тысячи новых инвестиционных проектов. Это и есть подготовка к выборам, на мой взгляд», – отметил Юрий Трутнев.

Полпред воспользовался возможностью проголосовать по месту своего нахождения, как и многие другие избиратели. Любой избиратель может подать заявление в УИК, ТИК, МФЦ или сайт Госуслуги.ру о желании голосовать по месту своего нахождения, и такая возможность ему предоставляется. В этом случае его исключают из списка избирателей по месту жительства и включают в список по месту временного пребывания.

Говоря о развитии Забайкалья, Юрий Трутнев напомнил о прошедшей вчера конференции «Забайкальский край в ДФО: итоги трёх лет».

«Я всегда обычно думаю о будущем, о том, что ещё надо сделать. Вчера был формат, когда мы говорили о том, что уже сделано. Сделано немало, но впереди ещё много планов и задач. Я хочу пожелать, чтобы все эти планы осуществились, чтобы Забайкалье стало комфортным, удобным для жизни людей, чтобы строилось новое жильё, приводились в порядок дороги, чтобы мы закончили восстановление после паводков и наводнений, построили защитные дамбы, чтобы новые инвестиционные проекты создавали новые рабочие места, а все планы, которые мы готовим, сбылись», – сказал он.

Напомним, 17 сентября началось голосование на выборах депутатов Государственной думы РФ VIII созыва. Парламентские выборы под слоганом «Выбираем вместе» пройдут в течение трёх дней вместе с избранием региональных и местных органов власти субъектов РФ. В Камчатском крае выбирают депутатов Государственной думы, Законодательного собрания региона, также проходят 35 избирательных кампаний по выборам в органы местного самоуправления.

Депутатский корпус избирается сроком на пять лет в составе 450 депутатов по смешанной пропорционально-мажоритарной системе. Выборы половины депутатского корпуса проходят по 225 одномандатным избирательным округам, на которые разделена территория страны с учетом границ субъектов Федерации (один депутат от одного округа). Другая половина избирается по единому федеральному округу, включающему всю территорию России, пропорционально числу голосов избирателей, поданных за списки кандидатов от партий.