​«Камчатка – твоё невероятное приключение»: краевая туристическая выставка пройдет в онлайн-формате

В преддверии Всемирного дня туризма на Камчатке пройдет ряд мероприятий, направленных на развитие и продвижения отрасли.

22 сентября с 19:00 до 24:00 по камчатскому времени (с 10:00 до 15:00 по мск) на платформе профессионального портала о туризме состоится региональная онлайн-выставка «Камчатка – твоё невероятное приключение. Знай наше. Зима 21/22».

«Для Камчатского края это первая туристическая онлайн-выставка и первый шаг к новым форматам встреч, проведения мероприятий и эффективного продвижения края в других регионах. Основными направлениями и темами выставки станут этнический туризм, собачьи питомники, катание на собачьих упряжках, активный зимний отдых, снегоходные экскурсии, гастрономический туризм, а также горячие источники и базы отдыха, – рассказал министр туризма краяВладимир Русанов.– Спикерами выступят ведущие представители отрасли. Ссылки для подключения к трансляции мероприятия будут размещены в социальных сетях министерства и на портале https://visitkamchatka.ru».

Онлайн-выставка пройдет в B2B и B2C форматах, которые позволят сделать большой охват компаний в сфере туризма в других регионах и найти потребителя своих услуг. Данные форматы позволят объединить лучшее у традиционных офлайн-мероприятий с преимуществами онлайна, кроме того, в условиях пандемии - это лучшее решение для проведения массовых мероприятий.

В рамках онлайн-выставки будет работать система нетворкинга — система для делового общения, с помощью которой экспоненты и гости выставки могут общаться, находить потенциальных партнеров, используя тематические фильтры, обмениваться визитками, назначать и проводить онлайн-встречи.

«23 сентября состоится стратегическая сессия с представителями и ключевыми партнерами индустрии: туристическими компаниями, гостиничным бизнесом, спасателями, страховыми организациями и другими. Важно подвести предварительные итоги летнего сезона. У нас случилось несколько происшествий, и мы обсудим, как впредь учитывать риски и избегать подобных ситуаций. 24 сентября пройдут семинары в том числе на тему инклюзивного туризма, который также играет значимую роль. Мы уже работаем по этому направлению: в этом году люди с ограниченными возможностями здоровья смогли посетить ряд ключевых достопримечательностей Камчатки, в том числе подняться на один из вулканов».

Организаторами мероприятий выступают министерство туризма Камчатского края и АНО «Камчатский выставочно-туристический центр».