«Мы приветствуем такое масштабное наблюдение»: избирком Камчатки - о наблюдателях

Избирательная комиссия края поддерживает присутствие на участках большого количества наблюдателей, сообщили в избиркоме. За выборами наблюдают более 800 наблюдателей



«Все проходит нормально, у нас довольно много людей пришло, никаких нарушений нет», - сказала наблюдатель от партии КПРФ Варвара Ковшар.

«Я с 7 утра на избирательном участке, до 8 вечера буду находится здесь. Много людей приходят и отдают свои голоса. Сегодня в основном пенсионеры приходят, молодежи было мало», - сказала наблюдатель от партии «Единая Россия» Виктория Горюнова.



Кроме того, в Петропавловске-Камчатском открыт центр наблюдения за голосованием, где ведется трансляция с видеокамер, установленных на избирательных участках. Центр, расположенный в ФОКе «Звездный», будет работать до утра 20 сентября.



«Конечно, мы приветствуем такое масштабное наблюдение, это позволит говорить о том, что выборы действительно были прозрачными, что в присутствии наблюдателей мы проводили и день голосования, и, прежде всего, конечно, подсчёт голосов избирателей. В случае поступления жалобы от кого-то из наблюдателей, от партии или от кандидата, мы имеем возможность обратиться, прежде всего, к его коллегам, к нашим членам участковой избирательной комиссии, чтобы подробно разобрать ту или иную ситуацию, которая будет происходить на избирательных участках», - сказала председатель Камчатской краевой избирательной комиссии Инга Иринина.



За соблюдением избирательных прав граждан в ходе голосования и при подсчете голосов будут следить 358 наблюдателей, назначенных субъектами общественного контроля, еще 457 человек делегированы политическими партиями, избирательными объединениями и зарегистрированными кандидатами, уточнили в избиркоме.



Голосование в России проходит 17, 18, 19 сентября. В Камчатском крае выбирают депутатов Государственной думы, законодательного собрания региона, также проходят 35 избирательных кампаний по выборам в органы местного самоуправления.

Фото Виктора ГУМЕНЮКА