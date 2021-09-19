​Основной, третий день голосования начался на Камчатке

Стартовал основной день голосования, на Камчатке открылись 187 избирательных участков, сообщили в Камчатской краевой избирательной комиссии. Участки будут работать до 20:00.



19 сентября – последний из трех дней, которые определены для голосования. После закрытия участков начнется подсчет голосов.



По итогам двух дней выборов явка в Камчатском крае достигла 25,53 %. В пятницу и субботу участие в голосовании приняли 59 667 человек. По-прежнему, самая высокая явка отмечается в Пенжинском районе, там проголосовали 57,55 % избирателей. В Петропавловске-Камчатском на участки сходило 20,03 %.



На 1 июля 2021 года в Камчатском крае зарегистрированы 230 080 избирателей, из них 129 694 – в Петропавловске-Камчатском.



Голосование в России проходит 17, 18, 19 сентября. В Камчатском крае выбирают депутатов Государственной думы, Законодательного собрания региона, также проходят 35 избирательных кампаний по выборам в органы местного самоуправления.