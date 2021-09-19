​Курсанты КамчатГТУ впервые в жизни проголосовали на выборах

Молодым людям исполнилось 18 лет, и они реализовали свое право участвовать в голосовании.

17 сентября свой гражданский долг на выборах в Государственную Думу Российской Федерации и Законодательное Собрание Камчатского края выполнили студенты Камчатского государственного технического университета.

На участок № 17 в Петропавловске-Камчатском курсанты мореходного факультета пришли в парадной форме, как на праздник.



«Мы с моими однокурсниками пришли на голосование, потому что считаем, что каждый человек должен сделать свой выбор, не оставаться в стороне, ждать других результатов, – поделился своим мнением курсант Иван Федотов. – Мы, как судоводители, капитаны в дальнейшем, будем делать выбор за весь экипаж, за всё свое судно, а сейчас мы приучаемся к тому, что надо делать выбор за себя, за свою страну».

По завершении голосования будущих капитанов ждал приятный сюрприз. Председатель участковой избирательной комиссии № 17 Валентина Воробьева поздравила их и вручила дипломы гражданской зрелости и подарки.

«У нас сегодня действительно знаменательное событие на участке – проголосовало 10 курсантов впервые, 18-летние ребята. Они получили диплом гражданской зрелости. Мы рады, что молодежь идет на выборы, активно идет голосовать. Мы ждем всех!» – сказала Валентина Воробьева.