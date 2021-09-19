​Более 1,5 тысячи камчатцев пробежали «Кросс нации»

К самому массовому в стране легкоатлетическому забегу присоединились 1557 жителей полуострова, в том числе глава региона.

Всероссийский день бега прошёл 18 сентября на биатлонном комплексе имени Виталия Фатьянова.

«Дорогие друзья, я рад вас сегодня поздравить с замечательным спортивным праздником. Огромное удовольствие видеть столько лиц на нашем стадионе, заряженных на пробежку, столько молодежи, детей-воспитанников спортивных школ. Конечно, я вас поздравляю с Днем города, это отличная традиция - начинать его спортивным праздником. Желаю успехов, здоровья, хороших результатов. Давайте заряжать весь город, весь Камчатский край и доказывать, что спорт – это действительно норма жизни. Успехов и встретимся на финише», - открыл всероссийскую акцию губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

После приветственных слов глава региона отправился преодолевать самую протяженную дистанцию в 12 километров, которая покорилась ему за 1 час и 7 минут.

В зависимости от возраста и спортивной подготовки спортсмены бежали на дистанциях 1, 4, 6, 8 и 12 километров.

В результате на дистанции 4 километра в различных возрастных группах места распределились следующим образом: среди девушек первое место заняла Милена Березань из Елизова, на втором месте - Екатерина Макаревич из Милькова, третье место - у елизовчанки Полины Вон. У юношей первое место занял елизовчанин Даниил Березань, второе место – у мильковчанина Артёма Артюхова, третье – у жителя Елизова Ильи Алексеева. У женщин золото досталось жительнице краевой столицы Валерии Андреевой, серебро - у Алины Сизовой, бронза - у жительницы Вилючинска Евгении Прищеповой. У мужчин первое место занял житель Петропавловска Владислав Петров, второе место - у елизовчанина Евгения Тимофеева, третье место - у Василия Иванова из краевого центра.

«Второе место тоже неплохо. Тяжеловато уже тягаться с молодыми – всё-таки 45 через 2 месяца. Была хорошая погода, отличное настроение. В этот раз бежал 4 километра, до этого и 12 километров бежал, и 21 километр. Сложно сказать, что легче: дистанция в 12 километров или в 4. На 12 есть моменты, где можно взять паузу, «продышаться», на 4 километрах нет времени на паузы, главное - перетерпеть и бежать. На дистанции 4 километра ты всегда добежишь до финиша», – отметил Евгений Тимофеев, взявший второе место.

На дистанции 6 километров среди девушек забег выиграла Анна Тарасова из Петропавловска-Камчатского, на втором и третьем местах - представительницы Елизова: Кристина Ташкина и Ксения Химиченко соответственно.

На дистанции 8 километров среди юношей победил Артём Марин из Елизова, второе место - у елизовчанина Серафима Колеватова, бронза - у Виталия Шевцова.

Среди женщин на аналогичной дистанции золото - у Светланы Березань из Елизова, второе место - у елизовчанки Юлии Караченцевой, третье место завоевала Светлана Саратцева из Петропавловска.На дистанции 12 километров золото взял житель Елизовского района Константин Игнатьев, второе место - у Николая Дедуренкова, третье - у Сергея Сизова из краевой столицы.

«На протяжении своей жизни я занимаюсь лыжными гонками, участвую в различных соревнованиях, в том числе в «Кроссе нации». Это прекрасный праздник, отличные эмоции. Я принимаю участие в «Кроссе нации» с 2004 года. Единственный раз, когда я занял второе место, как раз в 2004 году. После это я ни разу не проиграл, всегда занимаю первое место. Я выступал за Камчатский край в лыжных гонках на протяжении многих лет, были хорошие результаты. Сейчас я «завязал» с большим спортом, но продолжаю участвовать в различных состязаниях. Трасса хорошая, рельеф серьёзный, практически 6 километров в гору. Выиграть дистанцию - это прекрасно, но удерживать свои результаты на протяжении нескольких лет – большая ответственность», - сказал победитель 12-километровой дистанции Константин Игнатьев.

Кроме того, участники соревнований были отмечены в специальных номинациях. Самыми юными участниками стали Екатерина Калугина 2020 года рождения и двухлетний Сергей Рылов. Самой спортивной семьей стала семья Рыловых. Самыми опытными участниками признаны Вера Лукина и Александр Денисюк, среди трудовых коллективов отличился ООО «Газпром трансгаз Томск», среди студенческих — педагогический колледж, а среди школ — СОШ № 7.

Напомним, Всероссийский день бега — самый масштабный спортивный праздник в России. В 2004 году Камчатский край стал одним из шести регионов, где провели эту спортивную акцию. Сейчас «Кросс нации» ежегодно проходит во всех регионах нашей страны и собирает сотни тысяч любителей бега.