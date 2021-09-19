​Голосование на дому проходит на Камчатке

Жители Камчатского края, которые подали заявку на голосование на дому, принимают участие в выборах. Подать обращение о том, чтобы члены избирательных комиссий пришли к избирателям сами, могли те камчатцы, которым добраться на участок не позволяет состояние здоровья, необходимость ухаживать за лицами, в этом нуждающимися, а также по другим уважительным причинам.

«Каждый житель имел возможность прочитать информацию на подъезде, где указан номер телефона избирательной участковой комиссии. Позвонить нам можно было в течение последней недели. Во-вторых, у нас есть списки людей старше 65 лет, мы к ним сходили, поинтересовались, кто желает проголосовать на дому. Сегодня мы им перезвонили, согласовали визит. Собрали каждому избирателю набор – упакованный бюллетень и пакет, где есть ручка, перчатки и маска», – рассказала член избирательной комиссии №39 Валентина Мочалова-Колесникова.



Участковая избирательная комиссия зарегистрировала заявления о голосовании на дому в специальном реестре, который по окончании голосования будет храниться вместе со списком избирателей.

Голосование в России проходит 17, 18, 19 сентября. В Камчатском крае выбирают депутатов Государственной думы, законодательного собрания региона, также проходят 35 избирательных кампаний по выборам в органы местного самоуправления.