​День города: счастье там, где мы

«Счастливый Петропавловск» - под таким девизом в этом году прошел День столицы края. Горожанам предложили стать участниками грандиозной праздничной программы в центре города.

С праздником жителей Петропавловска поздравил губернатор края Владимир Солодов.

Интересные события разворачивались сразу на нескольких площадках. На территории этнодеревни завершался первый гастрономический фестиваль «ПапоротнИКРАб», большой интерес вызвали фестиваль ретроавтомобилей и концерт бардов «Камчатская гитара» у памятника Святителю Николаю Чудотворцу.

Также в рамках празднования Дня города в парке на Никольской сопке состоялся «Свадебный бум». Супружеские пары, которые связаны узами брака 20 лет, в торжественной обстановке обновили свои свадебные клятвы.

Все желающие смогли продемонстрировать свои таланты в вокальном конкурсе «Звёздный час» и вокальном «Все стили в силе». Для любителей активного образа жизни работала спортивная площадка «Силовой экстрим».

Кроме того, на площадках праздника прошла выставка с мастер-классами, где мастера декоративно-прикладного искусства продемонстрировали горожанам свои умения и рассказали о своем хобби.

Завершился праздничный день в 21-00 фейерверком.

Отметим, что все мероприятия прошли с соблюдением мер по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции. На площади были оборудованы пункты санитарной обработки рук, обеспечена раздача масок участникам и гостям.

Напомним, дата образования Петропавловска-Камчатского — 17 октября 1740 года. Однако День города традиционно отмечают примерно на месяц раньше из-за более тёплой погоды. В годовщину образования Петропавловска обычно проводят памятные мероприятия. В этот же день проходит церемония присвоения звания «Почётный житель Петропавловска-Камчатского».