​Большое новоселье в Вилючинске

90 семей моряков-подводников получили ключи от благоустроенного жилья

18 сентября в торжественной обстановке военнослужащие Краснознаменных подводных сил Тихоокеанского флота получили ключи от новых служебных квартир. В церемонии участвовали представители войск и сил на северо-востоке России, правительства края и власти и власти Вилючинска.

«Сегодня знаковое мероприятие для Вилючинска и всего края в целом. От имени губернатора и правительства региона поздравляю новоселов. Очень важно, чтобы военнослужащие, люди, которые защищают нашу Родину, которые долгое время находятся в военных походах на подводных лодках, имели возможность жить в хороших бытовых условиях. Отрадно, что министерство обороны строит такие великолепные дома с такими хорошими квартирами», - сказал вице-губернатор края Павел Ясевич.

Среди новоселов - офицеры, мичманы и военнослужащие, проходящие службу по контракту. Современный жилой дом построен специалистами военно-строительного комплекса Минобороны.

«В 5 секциях дома 90 благоустроенных квартир: 40 одно- и двухкомнатных и 10 трехкомнатных. Площадь застройки составляет 1565 квадратных метров, общая площадь жилых помещений 4497,35 квадратных метров. На первом этаже в каждой секции есть помещения для хранения колясок и уборочного инвентаря. Дом построен по принципу «заходи и живи»: обои под покраску, матовые натяжные потолки, пол – ламинат и кафельная плитка. В квартирах установлены кухонные гарнитуры, обеденные и письменные столы, диваны, кресла, стулья, шкафы, мебель для детских комнат и прихожих. В кухнях - электрические плиты и вытяжки», - сказал руководитель строительного участка подрядной организации Максим Курбатов.

Руководитель проекта военно-строительного комплекса Анатолий Нагнибеда передал символический ключ от дома. Под торжественный гимн военным вручили ключи и документы от благоустроенных квартир.

«Мы только месяц назад приехали на Камчатку служить и по стечению обстоятельств сразу получили ключи. Нам очень нравится жилье. Большая кухня – мечта любой женщины. Комнаты просторные, нашей семье места хватит. Все необходимое уже есть, останется докупить по мелочи и можно жить. Мы очень довольны», - говорят Людмила и Игнат Лузоваткины.

Добавим, на придомовой территории оборудованы площадка для отдыха детей и взрослых с игровыми и спортивными комплексами, площадка для сбора ТКО, площадка для сушки белья и автостоянка на 62 машиноместа.