​Владимир Солодов отдал свой голос на выборах-2021

В единый день голосования губернатор Камчатского края Владимир Солодов вместе с семьёй проголосовали на избирательном участке № 42. Глава региона также призвал камчатцев принять участие в выборах и выразить свою гражданскую позицию.

«Мы только что всей семьёй проголосовали. Считаю это принципиально важным, потому что выборы — это проявление гражданской позиции, тот момент, когда мы все определяем будущее нашей страны, нашего края. Мы голосуем за развитие Камчатки, за строительство новых дорог, новых школ, за процветание наших городов и посёлков. Я призываю всех принять участие в голосовании. Сегодня до восьми вечера все избирательные участки открыты. Приходите и отдайте свой голос за то, какими вы хотите видеть нашу страну и Камчатский край в будущем. Давайте вместе формировать единую команду развития Камчатки и России», — сказал Владимир Солодов.

Напомним, 19 сентября на Камчатке начался основной день голосования. В Камчатском крае открылись 187 избирательных участков, которые будут работать до 20:00. После закрытия участков начнется подсчет голосов.

По состоянию на 10 утра 19 сентября в Камчатском крае проголосовало 26,92 % избирателей, с учетом двух дней предварительного голосования. Традиционно высокие результаты показывает Корякский округ. К примеру, в Пенжинском муниципальном районе по состоянию на 10 утра проголосовали уже более 59 % избирателей. В Петропавловске-Камчатском участки посетило 20,03 % жителей. На 1 июля 2021 года в Камчатском крае зарегистрированы 230 080 избирателей, из них 129 694 – в Петропавловске-Камчатском.

Голосование в России проходит 17, 18, 19 сентября. В Камчатском крае выбирают депутатов Государственной думы, Законодательного собрания региона, также проходят 35 избирательных кампаний по выборам в органы местного самоуправления.