​Наблюдатель Владимир МИЛЬКО прокомментировал ход голосования

Владимир Милько, наблюдатель от партии «КПРФ», рассказал о том, как проходит голосование в Камчатском крае.

«В целом выборы, на мой взгляд, идут спокойно, каких-либо замечания со стороны меня как наблюдателя нет», — сказал наблюдатель от партии «КПРФ» Владимир Милько.

Председатель краевой избирательной комиссии Инга Иринина добавила, что одной из задач кампании является открытость.

«Хочется достичь того же уровня профессионализма, при котором при проведении 5 последних крупных избирательных кампаний на действие участковой избирательной комиссии не поступало ни одной жалобы, ни одного заявления при подсчете голосов избирателей. Это значит, что каждый наблюдатель ушёл с избирательного участка без сомнения в правильности произведённого подсчёта. При проведении обучения с членами участковых избирательных комиссий мы акцентировали на это внимание, и мы говорим о том, что вот такое отношение к наблюдателям должно быть и в эту избирательную кампанию. В случае малейшего сомнения мы пересчитываем голоса, мы ещё раз проверяем все избирательные бюллетени затем, чтобы с избирательных участков люди уходили без толики сомнения», - сказала Инга Иринина.



Голосование в России проходит 17, 18, 19 сентября. В Камчатском крае выбирают депутатов Государственной думы, законодательного собрания региона, также проходят 35 избирательных кампаний по выборам в органы местного самоуправления.