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"Камчатский Край - Единая Камчатка" "Камчатский Край - Единая Камчатка"
Еженедельная краевая газета
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​Предварительные итоги голосования на Камчатке будут известны утром в понедельник – избирком

21:10
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​Предварительные итоги голосования на Камчатке будут известны утром в понедельник – избирком

Подсчет голосов, которые отданы за кандидатов в рамках действующей избирательной кампании, завершится утром в понедельник, рассказала председатель Камчатской краевой избирательной комиссии Инга Иринина.

«Четыре избирательных бюллетеня считать долго, потому что попутно с этим оформляется ещё и надлежащая избирательная документация участковой комиссии, поверьте, её очень много. Пример из практики прошлых лет: в 2016 году мы закончили подсчёт голосов около 8 часов утра. Я думаю, что в эту избирательную кампанию мы будем ориентироваться именно на это время. Мы надеемся на слаженную, оперативную и качественную работу членов участковых избирательных комиссий. Каждый протокол итоговый с избирательного участка после его подписания незамедлительно привозится в территориальную избирательную комиссию, где сканируется и автоматически попадает в систему ГАС «Выборы»», - сказала Инга Иринина.

Председатель региональной избирательной комиссии добавила, что все желающие могут зайти на сайт избирательной комиссии и следить за ходом подсчёта голосов на официальном сайте.

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