​На участках было зафиксировано два нарушения

Мобильные группы общественных наблюдателей обработали 24 обращения в ходе голосования

В ходе выборов Общественной палатой был сформирован корпус общественных наблюдателей из 358 человек, впервые был запущен ситуационный центр по выборам, где можно было посмотреть трансляцию со 101 избирательного участка, а также организована работа мобильных групп.

«У нас было восемь мобильных троек: 3 - в Петропавловске, 3 - в Елизовском районе и 2 - в Вилючинске. В течение выборов они обработали 24 поступивших обращения, из которых нарушениями признали 2. В частности, это ситуация на избирательном участке в педколледже, где был обнаружен ящик с незакреплённой крышкой. Мы выехали на место по жалобе одного из избирателей, где данный факт подтвердился. Материалы были переданы в избирком, а всё, что было в ящике, признано недействительным. Второе нарушение было зафиксировано на 26 участке, где два человека решили вбросить дополнительные бюллетени в ящик. Наш представитель из Елизовского района до 10 часов опрашивал свидетелей и наблюдателей, и факт нарушения был оформлен», — рассказал председатель Общественной палаты края Алексей Костылев.

Значительная часть обращений касалась соблюдения санитарной дистанции — в некоторых участках не было нанесено соответствующей разметки.

«Было достаточно много обращений, связанных с отсутствием разметки для соблюдения социальной дистанции. Мы выезжали на участки и, например, в избирательном участке № 50 наносили разметку», — рассказал член мобильной группы общественных наблюдателей Евгений Субботин.

Также поступали фейковые обращения — всего около четырёх.

«Даже номера телефонов, которые оставляли для обратной связи эти заявители, были недоступны, а на месте описанная ситуация ничем не подтверждалась. Тем не менее, на каждом избирательном участке нам оказывали любое содействие, потому что вся Камчатка нацелена на то, чтобы выборы прошли честно и прозрачно», — сказал руководитель мобильной группы общественных наблюдателей Виктор Годлевский.

В целом, как отметили члены мобильных групп, процесс голосования прошёл в штатном режиме.

«Большинство звонков поступало от общественных наблюдателей на участках. Хотелось бы сказать, что они сыграли важную роль в процессе выборов. Наблюдатели доказали, что имеют активную жизненную позицию. Также отмечу оперативную работу самих избирательных комиссий: все председатели помогали, объясняли, были настроены доброжелательно, если были какие-то замечания, их тут же устраняли», — рассказал руководитель мобильной группы общественных наблюдателей Борис Яглинский.

Напомним, за соблюдением избирательных прав граждан на Камчатке в ходе голосования и при подсчете голосов следят 358 наблюдателей, назначенных субъектами общественного контроля, еще 457 человек делегированы политическими партиями, избирательными объединениями и зарегистрированными кандидатами.