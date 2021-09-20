Ирина ЯРОВАЯ с большим отрывом лидирует на выборах депутатов Государственной Думы
На выборах депутата Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва по Камчатскому избирательному округу уверенно лидирует Ирина Яровая.
За Ирину Анатольевну Яровую («Единая Россия») проголосовали 40,63 % (33 335 голосов). Её конкуренты получили как минимум в два раза меньше голосов. Так Роман Демьянович Литвинов (КПРФ), набрал 19,11 % (15 676). Валерий Юрьевич Калашников (ЛДПР) – 11,57 % (9490). Екатерина Александровна Зайцева («Новые люди») – 10,65 % (8837). За Бобровского Дмитрия Николаевича, представляющего партию «Справедливая Россия – За правду» проголосовало 9,29 % избирателей, пришедших на выборы. Это 7624 человека. Замыкает список Виктор Александрович Хомяков («Партия пенсионеров»), он набрал 4,19 %, за него проголосовали 3440 человек.
Избирательная комиссия Камчатского края обработала 94, 06 % протоколов участковых избирательных комиссий (285 из 303).