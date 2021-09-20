​Проезд для пенсионеров из Мильковского района в Петропавловск станет дешевле

Владимир СОЛОДОВ дал поручение разработать механизм предоставления льготы, которой смогут воспользоваться пожилые люди.

Во время встреч с жителями сел Мильково, Шаромы, а также Атласовского сельского поселения звучали предложения о снижении стоимости билетов на автобусные перевозки между населенными пунктами Мильковского района, а также до краевого центра. Чаще всего эти обращения звучали от пенсионеров – тех, у кого нет ни автомобиля, ни финансовой возможности приобрести билеты.

«На встречах традиционно большое количество людей пожилого возраста. Это самая активная и в то же время уязвимая часть населения. Конечно, людей пожилого возраста волнуют вопросы здравоохранения. Но есть еще одна проблема, с которой обратились на встрече жители Мильковского района. Она касается автобусного сообщения. Автобусное сообщение между населенными пунктами муниципального района редкое, не очень предсказуемое по расписанию и дорогое. Так, стоимость проезда из Атласова в Мильково и обратно составляет 2 тысячи рублей. С учетом дополнительных трат во время поездки сумма будет больше. До города еще дороже. Для пенсионеров это большая нагрузка. Ко мне обратились пожилые люди с просьбой вернуть ту льготу, которая раньше существовала», – сказал Владимир Солодов.

Как пояснил глава региона, до 2018 года существовала льгота на проезд в 20 процентов для пенсионеров, которые ездили в Петропавловск-Камчатский из Мильковского района.

«Нам нужно заботиться о людях старшего возраста. Для меня пенсионеры всегда находятся в центре внимания. Ранее эта льгота существовала, потом от нее отказались по разным причинам. Я считаю возможным ее вернуть. Соответствующее поручение дано министерству социального благополучия и минтрансу», – заявил губернатор.

Сейчас специалисты министерств просчитывают необходимое количество средств, которые предлагается направить для предоставления данной субсидии.

«По итогу проведенной работы мы будем принимать решения о размере льготы и о порядке предоставления: потребуются ли дополнительные документы или можно будет в общем порядке эту скидку получить», – подытожил глава региона.