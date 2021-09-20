Удивительные граффити: как выбрать лучший рисунок?

Камчатцам предлагают выбрать лучшую работу фестиваля граффити в Петропавловске-Камчатском.



Голосование за лучший арт-объект фестиваля граффити началось 20 сентября на портале «Камчатка в порядке» и продлится до 26 сентября. В фестивале участвуют 15 арт-работ, которые украсили фасады домов города в этом году.

Фестиваль уличного искусства и граффити проводится в рамках губернаторского проекта «Город для жизни». В этом году в фестивале приняли участие 9 художников, пятеро из которых приехали из других городов России – Москвы, Московской области, Хабаровска, Владивостока. Еще четверо – художники из Петропавловска-Камчатского. Сегодня стартовало голосование за лучшую работу фестиваля. Каждый житель может выбрать одно понравившееся ему граффити и проголосовать за него, рассказали в администрации Петропавловска-Камчатского.

Голосование проводится на портале «Камчатка в порядке». Чтобы отдать свой голос, необходимо пройти регистрацию через портал госуслуг.

Три художника, набравшие наибольшее количество голосов, получат призы: 1 место – грант на развитие творчества в размере 100 000 рублей, 2 место – краскопульт стоимостью 50 000 рублей, 3 место – генератор стоимостью 35 000 рублей.

Всего художники украсили 15 фасадов домов краевой столицы. Основной тематикой эскизов стали история Камчатского края, природные и этнические мотивы, туризм. Арт-объекты расположены по следующим адресам: ул. Тушканова, 12 – «Витус Беринг» (Илья Демченко); проспект Рыбаков, 8 – «Птицы Камчатки» (Сергей Салин); пр. Циолковского, 31 – «Восхождение» (Андрей Волков); ул. Фестивальная, 30 – «Девушка-шаман» (Андрей Волков); пр. Циолковского, 35 – «С любовью к Камчатке» (Сергей Салин); пр. Циолковского, 36 – «Сноубордисты» (Артур Нагуманов); ул. Тушканова, 8 – «Девушка с лисой» (Сурен Давтян); ул. Академика Королева, 7/30 – «Василий Завойко» (Сурен Давтян); ул. Ларина, 38 – «В моменте» (Максим Еремин); пр. Циолковского, 23 – «Дорога в горы» (Сергей Мотофанов и Артем Андрианов); пр. Карла Маркса, 9 – «Танец» (Илья Демченко); ул. 50 лет Октября, 23 – «Спортивный коллаж» (Артур Нагуманов); ул. Владивостокская, 6 – «Атлантический тупик» (Сергей Ивлев); пр. Таранца, 7 – «Фантазия» (Артем Андрианов); ул. Виталия Кручины, 10/6 – «Тупики» (Сергей Мотофанов).

Напомним, фестиваль уличного искусства и граффити был впервые проведен в 2020 году. Тогда на фасады домов и строений были нанесены 12 ярких рисунков.