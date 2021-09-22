​Начался прием документов от кандидатов на должность главы Усть-Большерецкого района

Документы можно направить до 22 октября.

Прием документов от претендентов будет осуществляться с 20 сентября по 22 октября 2021 года по адресу ул. Октябрьская, д. 14, каб. № 26, с. Усть-Большерецк, Усть-Большерецкий район, Камчатский край (здание администрации Усть-Большерецкого муниципального района), после чего состоится первый этап, в ходе которого конкурсная комиссия проверит сведения, представленные участниками, на их полноту, достоверность и соответствие требованиям законодательства РФ. Затем члены комиссии примут решение о выдвижении не менее двух кандидатов на прохождение во второй этап, где с соискателями будет проведено собеседование.

«Обращаю внимание, что первый конкурс не состоялся из-за того, что соискатели должности главы Усть-Большерецкого муниципального района подготовили документы некорректно и конкурсная комиссия не допустила всех участников к дальнейшему прохождению конкурса. Поэтому прошу всех претендентов быть внимательными при подготовке документов, в случае необходимости министерство по делам местного самоуправления и развитию Корякского округа готово оказать консультационную помощь, чтобы документы были подготовлены правильно», - рассказал министр по делам местного самоуправления и развитию Корякского округа Сергей Лебедев.

Напомним, что конкурс проводится в соответствии с федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и уставом Усть-Большерецкого муниципального района. Решение представительного органа Усть-Большерецкого муниципального района о назначении конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального района принято в связи с окончанием срока полномочий действующего главы Константина Деникеева.