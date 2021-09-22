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"Камчатский Край - Единая Камчатка" "Камчатский Край - Единая Камчатка"
Еженедельная краевая газета
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​Более 180 билетов купили по программе «Пушкинская карта» в Камчатском крае

12:05
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​Более 180 билетов купили по программе «Пушкинская карта» в Камчатском крае

В федеральном проекте участвуют Камчатский театр драмы и комедии, театр кукол, Камчатское концертно-филармоническое объединение, музей вулканов "Вулканариум" и Елизовский районный краеведческий музей.

Экспертный совет «Пушкинской карты» в Камчатском крае одобрил 15 мероприятий в краевой столице и Елизове, в их числе – спектакли, концерты и посещения музея.
Заявку на оформление карты можно подать с помощью мобильного приложения «Госуслуги.Культура» при наличии учетной записи на портале «Госуслуги». На карте, оформленной в этом году, уже будет 3000 рублей, которые нужно использовать до конца декабря. С 1 января следующего года владельцы карты получат по 5000 рублей.
«Карту может получить любой житель Камчатского края в возрасте от 14 до 22 лет. С 1 сентября учреждениями культуры Камчатского края, принимающими участие в проекте, продано 187 билетов. На сегодняшний день разработано три способа оформления карты: через приложения «Госуслуги.Культура», через приложение «Почта Банк Онлайн» и непосредственно в самом отделении АО «Почта Банк». Чтобы получить Пушкинскую карту, молодым людям нужно зарегистрироваться на портале госуслуг и установить мобильное приложение «Госуслуги.Культура». Карта будет выпускаться как в виртуальном формате, так и в виде пластикового носителя, заказать который можно будет в отделениях Почта Банка», – рассказали в краевом министерстве культуры.
Отметим, что по «Пушкинской карте» жители Камчатского края могут также посетить гастрольные мероприятия краевых учреждений культуры. 25 сентября Камчатский театр кукол отправится на гастроли в Алеутский муниципальный район, где представит спектакль «Мнимые». Молодые люди, проживающие в селе Никольском, могут приобрести билеты на этот спектакль с использованием «Пушкинском карты».
С афишей проекта «Пушкинская карта» в Камчатском крае можно ознакомиться на сайте Культура.РФ (https://www.culture.ru/pushkinskaya-karta/afisha/kamchatskii-krai).
пушкинская картакамчатский край
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