​В социальных турах в сентябре отдохнут более 80 человек

На Камчатке продолжаются социальные туры для отдельных категорий граждан.

«Сентябрь на полуострове – это один из пиковых месяцев для отдыха. Золотая осень, отсутствие назойливой мошкары и комаров, снега еще нет, припорошенные верхушки вулканов на фоне яркого пестрого леса позволят с комфортом наслаждаться красотами нашего уникального региона. В рамках осеннего сезона продолжаются социальные туры – в сентябре в них примут участие более 80 человек. Продолжится программа и в октябре. В ближайшие недели туристы посетят Вилючинский перевал, Верхне-Паратунские и Дачные термальные источники, Кайныран, Зеленовские озерки и другие ключевые достопримечательности», – рассказала заместитель министра туризма Камчатского края Светлана Пегова.

Минувшим летом в рамках социальных туров жители Камчатки принимали участие в морских экскурсиях, в прогулках по Авачинской бухте на катерах, катамаранах, сап-бордах, поездках к вулканам, конных прогулках, в познавательных экскурсиях в Вулканариум, а также смогли посетить питомники для общения с животными.

Всего в этом году в рамках социальных туров сотрудничество осуществляется с 14 компаниями. Для того чтобы попасть в список туристов, представители установленных отдельных категорий граждан могли обратиться в министерство, курирующее соответствующую категорию граждан.

Напомним, с 2014 года в путешествиях по Камчатке в рамках социальных туров отдохнули более 7000 человек. Программа этого года стартовала 21 августа. В установленные отдельные категории граждан, которые имею право на данную меру поддержки, входят дети с ограниченными возможностями здоровья, волонтеры, многодетные семьи, педагоги, медицинские работники и другие. Со списками категорий граждан, которые имеют право претендовать на участие в социальных турах, можно ознакомиться на сайте министерства туризма Камчатки.