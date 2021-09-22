​Почти 44 тысячи камчатцев проголосовали за объекты благоустройства в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе»

Какие объекты появятся в населенных пунктах края в следующем году, станет известно до 4 октября.

Жители края в течение трех дней, с 17 по 19 сентября, имели возможность проголосовать за тот или иной объект благоустройства, который необходим в их населенном пункте.

«На голосование по этому проекту пришло почти 44 тысячи человек. Довольно серьезная цифра для Камчатского края, 21 процент от тех, кто был внесен в списки камчатцев, имеющих право голосовать. Жители выбрали по одному объекту благоустройства в их населенном пункте, которые в обязательном порядке в следующем году будут реализованы. До 4 октября мы подведем итоги голосования, получим все оригиналы протоколов комиссий, которые на местах проводили голосование», - рассказал министр по делам местного самоуправления и развитию Корякского округа Камчатского края Сергей Лебедев.

Затем органы местного самоуправления подготовят сметы для строительства данных объектов. В дальнейшем проекты получат краевое финансирование исходя из данных смет.

«По предварительным данным, это такие объекты, как места для отдыха жителей, парк или сквер, детские площадки, спортивные открытые объекты, в общем, всё то, что нужно людям в повседневной жизни.

Весь перечень победивших объектов мы разместим на сайте «Камчатка в порядке». В дальнейшем на этом сайте мы будем мониторить ход реализации этих объектов и жители смогут посмотреть, в какой стадии строительства находится тот или иной объект», - отметил Сергей Лебедев.

Напомним, в этом году в ходе реализации проекта «Решаем вместе» будет построено 75 объектов: 26 мест для отдыха жителей, 16 спортивных площадок открытого типа, 10 мест для сбора мусора, 9 детских площадок, 6 скверов и парков, 4 хоккейных коробки, 3 футбольных поля, 1 остановочный павильон. Более половины объектов уже сданы в эксплуатацию, ввод остальных планируется до середины октября.