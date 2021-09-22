​Региональный чемпионат «Абилимпикс» стартовал на Камчатке

IV региональный чемпионат профессионального мастерства для людей с ограниченными возможностями здоровья проводится в рамках национального проекта «Образование».

Торжественное открытие чемпионата «Абилимпикс-2021» состоялось в режиме онлайн. С приветственным словом к участникам обратилась министр образования Камчатского края Александра Короткова.

«Ежегодно в Камчатском крае количество компетенций конкурса профессионального мастерства для лиц с ограниченными возможностями здоровья увеличивается. Это происходит благодаря улучшению материально-технической базы учреждений среднего профессионального образования в регионе. На Камчатке первые соревнования прошли в 2018 году по пяти компетенциям, в 2019 году — по 10, в 2020-м — по 11 компетенциям. В этом году в соревнованиях заявлено уже 13 компетенций. Чемпионат «Абилимпикс» — это не только соревнования, это еще и прекрасная мотивация для профессионального и личностного роста. Все большее число людей с ограниченными возможностями здоровья получают шанс реализовать себя и трудоустроиться. Наши участники не первый год показывают высокий профессиональный уровень на региональном этапе и достойно представляют Камчатский край на национальном чемпионате «Абилимпикс». Я желаю всем участникам удачи, интересных и насыщенных дней чемпионата!» – рассказала Александра Короткова.

Участники трех возрастных категорий — школьники, студенты, специалисты от 14 до 65 лет — будут соревноваться на четырех площадках. Основная площадка — Камчатский педагогический колледж, дополнительные — Камчатский сельскохозяйственный техникум, Камчатский политехнический техникум и Камчатский колледж технологии и сервиса.

Чемпионат профессионального мастерства для людей с ограниченными возможностями здоровья проводится в рамках национального проекта «Образование». Главная цель — содействие в трудоустройстве его участников.

«Сегодня все люди стремятся найти свое место в жизни, хорошую высокооплачиваемую работу. Трудовая самореализация важна для каждого человека — чемпионат «Абилимпикс» позволит его участникам продемонстрировать уровень профессионального мастерства. «Абилимпикс» — это прекрасное место для общения, новых знакомств и возможности профессионального роста, потому что по итогам чемпионата работодатели присматриваются к своим будущим кандидатам. Участники состязаний из года в год доказывают, что им все по плечу и они могут добиться грандиозных и значимых результатов в различных сферах. В сегодняшнем чемпионате принимают участие смелые, талантливые ребята, которые служат примером для других. Желаю плодотворной работы, хороших впечатлений, новых друзей и успехов», — выступила министр труда и кадрового потенциала Камчатского края Наталья Ниценко.

В этом году конкурс профессионального мастерства «Абилимпикс» пройдет по 13 компетенциям, в том числе двумя новым — «Швея» и «Обработка текста». Также участники продемонстрируют знания в компетенциях «Учитель начальных классов», «Предпринимательство», «Экономика и бухгалтерский учет», «Вязание крючком», «Социальная работа», «Медицинский и социальный уход», «Карвинг», «Ландшафтный дизайн», «Бисероплетение», «Резьба по дереву», «Малярное дело».

«В рамках чемпионата традиционно организована деловая программа. 22 сентября запланированы пресс-конференция «Социализация людей с инвалидностью и лиц с ОВЗ как фактор развития человеческого капитала в Камчатском крае», цифровой круглый стол «Центр дистанционного образования детей-инвалидов в Камчатском крае», мастер-классы, тренинги», — рассказал руководитель краевого центра развития «Абилимпикс» Андрей Волков.

В IV региональном чемпионате «Абилимпикс» примут участие порядка 90 человек. Оценивать выполнение работ конкурсантами будут эксперты из числа преподавателей образовательных организаций и работодателей, всего задействованы 78 человек.

«Рада всех приветствовать на открытии IV регионального чемпионата профессионального мастерства «Абилимпикс». Искренне желаю каждому участнику удачи на пути к успеху и пройти соревнования с максимальным результатом. От всей команды экспертов, команды поддержки участников обещаю, что во время чемпионата будут поддерживаться состязательный дух, честная игра в соответствии с основными принципами «Абилимпикса». В добрый путь», — обратилась к участникам главный эксперт чемпионата Лариса Карнаухова.

На Камчатке «Абилимпикс» продлится до 25 сентября. Закрытие пройдет также в онлайн-режим