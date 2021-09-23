​Лососёвая путина завершилась на Камчатке

22 сентября завершилось промышленное рыболовство на западном побережье Камчатки. До 25 октября ещё будет разрешено любительское рыболовство удебными орудиями лова.

Об этом сообщили в министерстве рыбного хозяйства края.

«Путина в этом году оказалась удачной. Рыбаки показали второй рекордный результат за всю историю наблюдений: перешагнули планку в 440 тысяч тонн по всем видам рыболовства. Порядка 435 тысяч тонн пришлось на промышленное рыболовство. При этом изначальные прогнозы отраслевой науки составляли 360 тысяч тонн. Это очень хороший результат, несмотря на ограничения по наличию транспорта, логистике и переработке. Большую роль в том числе сыграли оперативность регулирования промысла и дополнительное выделение объёмов добычи Росрыболовством. Кроме того, у нас высокие показатели по пропуску производителей на нерест — наука отмечает, что мы справились с задачей по обеспечению естественного воспроизводства. Это говорит о том, что хорошую работу также провела рыбоохрана», — рассказал министр рыбного хозяйства региона Андрей Здетоветский.

Напомним, в лососевом промысле в этом году участвовали 96 промышленных предприятий, 121 община коренных народов, любительское рыболовство организовано на 80 рыболовных участках.

Объемы лососей для традиционного рыболовства составили почти 7,5 тысячи тонн. Помимо общин, правом на ведение лова в объеме от 50 до 200 килограммов в зависимости от района проживания воспользовались более 10 тысяч человек. Для любительского лова выделено порядка 730 тонн лососей по заявкам организаторов с учетом спроса на путевки у населения.