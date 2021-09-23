​На Камчатке торжественно встретили моряков подводного ракетоносца "Александр Невский"

В пункт постоянного базирования на Камчатке после успешного выполнения ряда задач в море вернулся ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Александр Невский».

На пирсе подводников встречали командование подводных сил Тихоокеанского флота, ветераны Великой Отечественной войны и вооруженных сил России, офицеры штаба соединения подводных лодок, администрация Вилючинского городского округа, родные и близкие.

Командир АПЛ проекта «Борей» доложил, что поставленную боевую задачу экипаж выполнил, материальная часть исправна, личный состав здоров.

Командующий подводными силами ТОФ вице-адмирал Владимир Дмитриев поздравил личный состав ракетоносца и по традиции вручил экипажу жареного поросенка. Кроме того, наиболее отличившимся военнослужащим вручены ведомственные медали и грамоты, объявлены благодарности.

В настоящее время экипаж подводного крейсера готовится к выполнению новых задач по своему предназначению.

Добавим, К-550 «Александр Невский» — российская атомная подводная лодка стратегического назначения 4-го поколения. Второй корабль проекта 955 «Борей» назван в честь великого князя Александра Ярославича Невского.