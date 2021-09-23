​За каждого привитого камчатские медики будут получать по 700 рублей

Медицинские работники, занятые в прививочной кампании, будут получать стимулирующую выплату. Об этом глава региона Владимир Солодов сообщил на прошедшем оперативном штабе по нераспространению COVID-19.

В Российской Федерации постановлением Правительства установлена доплата для медицинских работников за каждого привитого гражданина. Её сумма составляет сто рублей. На Камчатке эта выплата будет выше, чем среднероссийская, в семь раз.

«Со стороны федерального центра рекомендована доплата медикам в 100 рублей за одного вакцинированного пациента. Чтобы стимулировать медиков, вовлечённых в прививочную кампанию, с учетом интенсивности этой работы, с учетом региональных коэффициентов общий объем выплат по Камчатскому краю составит 700 рублей за одну прививку на каждого медика. Это достаточно серьёзная доплата, и уверен, что она тоже будет способствовать увеличению количества вакцинированных, поскольку сами медицинские работники будут более активно вовлечены и в информирование, и в сам процесс вакцинации», – сказал Владимир Солодов.

Напомним, в Камчатском крае продолжается прививочная кампания против новой коронавирусной инфекции. На сегодня в регионе привиты 83822 человека. На территории полуострова развёрнуты 38 пунктов вакцинации, из которых 25 – стационарные, 13 – мобильные. Привиться от коронавируса можно во всех поликлиниках региона и в мобильных пунктах вакцинации, которые открыты в том числе в торговых центрах краевой столицы: в ТЦ «Шамса» на 10-м километре на территории киноцентра «Лимонад», в ТЦ «Галант-PLAZA» (вход №5) на Комсомольской площади, в торговом центре «Фамилион» на Северо-Восточном шоссе.

Для вакцинации в торговых центрах при себе необходимо иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС. Записаться на вакцинацию от COVID-19 на Камчатке можно через порталы «Госуслуги» и «Госуслуги41» либо по телефону горячей линии – 122.

Вакцинацию могут пройти граждане Российской Федерации в возрасте от 18 лет. Гражданин вправе обратиться в любой прививочный пункт, а также предварительно записаться на определённое время и дату и к оговорённому сроку прийти и сделать прививку.