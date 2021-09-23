​Хорошая новость от Алексея КИРЕЕВА

Беседовала Зинаида АНДРЕЕВА

Ровно год назад камчатское отделение Банка России возглавил Алексей КИРЕЕВ. Его предшественницей на этом посту была очень известный и уважаемый на Камчатке руководитель – Альбина КОНЖЕРОВСКАЯ. В таких случаях неизбежны сравнения, приходится проходить определенное «испытание на прочность».

О том, какие задачи пришлось решить за этот год и какие перспективы определены на будущее, мы беседуем с управляющим отделением Банка России по Камчатскому краю Алексеем Киреевым.

– Алексей Геннадьевич, это, должно быть, очень непросто, когда давит авторитет старших коллег. Каково это – принять знамя из рук таких людей и стараться нести его так же успешно?

– Не могу сказать, что высокий авторитет Альбины Васильевны Конжеровской на меня «давит». Наоборот, мне очень повезло с ней работать в тесном контакте, в течение семнадцати лет я был ее заместителем. Вместе мы решали весь комплекс задач, стоящих перед финансовыми организациями Камчатки, она учила меня работать не только с документами, цифрами, но главное – с людьми. У нас стабильный высокопрофессиональный коллектив, который я очень ценю, стараюсь беречь и который сейчас является основной моей опорой в делах. Я считаю Альбину Васильевну одним из самых главных учителей в своей жизни, она была моим добрым и терпеливым наставником, и я счастлив, что наши человеческие связи после ее ухода на пенсию остаются такими же крепкими, как и раньше. Что же касается принятого от нее «знамени», стараюсь нести его с полной ответственностью, ориентируясь на складывающуюся обстановку.

– Да уж, обстановка в минувшем году была та еще...

– Действительно, пандемия, ворвавшаяся в нашу жизнь в 2020 году, в корне изменила устоявшийся, привычный порядок вещей. Она заставила пересмотреть подходы к организации банковской работы, научиться оперативно принимать нестандартные решения, имеющие большое значение как для экономики края, так и для жителей Камчатки. Пришлось и приходится до сих пор решать множество организационных задач, главные из которых – обеспечение расчетно-кассового обслуживания, организация наличного денежного обращения, беспрерывное функционирование регионального сегмента платежной системы Банка России, создание условий для безопасной работы наших сотрудников.

Пандемия поставила перед страной особые задачи. Останавливались предприятия, люди теряли доход и даже работу. В этих условиях у них не оказывалось средств для обслуживания полученных ранее кредитов. Игнорирование этих вопросов было чревато серьезными последствиями и для экономики страны, и для банковской системы, и для людей.

Банк России и Правительство в беспрецедентно короткий срок приняли ряд мер по поддержке бизнеса и населения. В том числе предприятиям и людям была предоставлена возможность уйти на кредитные каникулы или реструктурировать задолженность по собственным программам банков. Надо сказать, что банки, работающие на Камчатке, очень ответственно подошли к решению этой проблемы. Начиная с 20 марта прошлого года реструктурирована кредитная задолженность граждан и организаций на общую сумму более 4 млрд рублей. Более 6,5 тыс. заемщикам – жителям Камчатки, субъектам малого и среднего бизнеса изменили условия кредитных договоров. При этом выявлять «узкие места» в работе региональных МСП в этот период во многом помогало мнение предприятий – участников мониторинга Банка России. Меры Банка России по поддержке населения и бизнеса продолжают действовать до октября. Однако должен заметить, что после отмены ряда противоэпидемических ограничений заявок на изменение условий кредитных договоров в связи с ухудшением материального положения от заемщиков в последнее время поступает не очень много.

– А еще в начале пандемии говорили, что наличные деньги могут быть источником заражения коронавирусной инфекцией. Это так?

– Банковские учреждения Камчатки работают профессионально и строго соблюдают порядок работы с наличностью. Деньги тщательно проверяют при пересчете, из оборота удаляют поврежденные и ветхие банкноты, тем самым обеспечивая чистоту наличного денежного обращения. Кроме того, в связи с пандемий все деньги, поступившие в банковские организации, определенное время «вылеживаются» в хранилище. Поэтому наличные, которые люди получают из банкоматов и в банковских кассах, являются безопасными.

Тут есть еще вот какой аспект: пандемия показала людям, насколько удобно, комфортно и безопасно оплачивать товары и услуги безналичным способом. В 2020 году камчатцы – держатели банковских карт – совершили в сети Интернет порядка 41 млн безналичных операций по картам на сумму более 200 млрд рублей, что больше показателей 2019 года по количеству в 3,3 раза, а по объему – в 7,5 раза. Несомненно, основной причиной столь активного роста безналичных операций в интернете стала сложившаяся в 2020 году ситуация с пандемией коронавируса, в условиях которой онлайн-магазины долгое время были основным способом покупки определенных видов товаров.

– Действительно, в кошельках у людей стало меньше наличных. Но, с другой стороны, мошенничество с банковскими картами приняло масштаб просто национального бедствия какого-то – уже страшно телефон в руки брать. Вы в Банке России как-то намерены справляться с телефонными аферистами?

– Вопрос противодействия кибермошенничеству, действительно, очень злободневный. Казалось бы, средства массовой информации – и центральные, и местные – активно сообщают о самых разнообразных схемах хищения средств граждан со счетов банковских карт, о новых изобретениях мошенников. Однако осведомленность населения о способах противодействия финансовому мошенничеству, к сожалению, остается на невысоком уровне. Об этом, к примеру, свидетельствуют результаты проводившегося в феврале текущего года опроса Банка России. Многие люди, оказывается, не слышали об угрозах кибермошенничества, а если и слышали, то не знают, как можно защитить свои средства от посягательств злоумышленников. В первом полугодии текущего года Банк России впервые получил пять жалоб на кибермошенничество и от жителей Камчатки.

Одной из основных своих задач в этой ситуации мы видим наращивание усилий по повышению уровня финансовой грамотности населения. С 2017 года отделение Банка России по Камчатскому краю проводит просветительскую работу среди различных категорий населения – это и пенсионеры, и сотрудники предприятий, и студенты, и школьники. Специальные программы финансового просвещения разработаны и для дошкольников. Учащиеся учебных заведений Камчатки даже из самых отдаленных сел и поселков сегодня подключаются к онлайн-урокам Банка России. Кстати, осенняя сессия онлайн-уроков стартовала буквально на днях, 14 сентября, и продлится до середины декабря. Камчатцы ежегодно сдают онлайн-зачеты по финансовой грамотности и, кстати, показывают неплохие результаты. Но мы видим, что этого пока недостаточно. Поэтому во взаимодействии с правительством Камчатского края мы будем более активно продолжать эту работу, в том числе учить граждан противодействовать финансовому мошенничеству.

В настоящее время отделение Банка России по Камчатскому краю совместно с правительством региона, правоохранительными органами, руководителями торговых и сервисных предприятий проводят большую разъяснительную работу по противодействию кибермошенничеству. Просветительские видеоматериалы Банка России можно увидеть на городских экранах, во всех МФЦ края, свои ресурсы для проката роликов предоставили аэропорт и крупные торговые сети. В трудовых коллективах распространяются печатные материалы, призванные разъяснить людям основы безопасной работы с банковскими картами, правила разумного финансового поведения. Большую помощь оказывают также средства массовой информации полуострова, публикуя разъяснительные материалы наших специалистов и других экспертов. Благодарю всех, кто помогает нам распространять эту важную для людей информацию.

Пользуясь возможностью, хочу напомнить основные способы защиты денежных средств. Старайтесь поменьше оставлять своей персональной информации в социальных сетях. Огромный массив сведений, используемых мошенниками, вылавливается не столько с помощью инсайдерской информации, сколько именно в социальных сетях. Финансовые организации вправе не выплачивать компенсации в случае, если вы сами стали источником распространения конфиденциальных сведений о своей платежной карте.

Принимая любое финансовое решение, не торопитесь. Ни в коем случае не поддавайтесь на уговоры действовать как можно быстрее. Если звонят из банка, положите трубку и перезвоните в банк сами, вручную набирая номер, указанный на вашей банковской карте или на официальном сайте банка. И никому не называйте свои персональные данные, в том числе данные карты и секретный код с ее оборотной стороны. Кстати, настоящие банковские сотрудники их никогда и не спросят.

Если вам предлагают стать участником фантастически выгодных финансовых схем, насторожитесь! А прежде чем доверить свои накопления какой-либо финансовой компании, найдите ее в реестрах Банка России. Убедитесь также, что она отсутствует в списке сомнительных организаций. Если компания там значится и если к тому же у нее нет лицензии, то вы почти гарантированно лишитесь своих средств.

Полезно будет почитать материалы на сайте Банка России «Финансовая культура», где очень подробно рассматриваются самые разные реальные ситуации, в которые попадают люди. Здесь можно получить квалифицированные, компетентные и, главное, понятные человеку с любым уровнем финансовых знаний разъяснения и хорошие полезные советы для того, чтобы в итоге принять правильное финансовое решение.

– У жителей северных сел и поселков Камчатки вероятность столкнуться с кибермошенниками меньше, наверное, потому что интернета там нет. Это, конечно, с одной стороны, хорошо. Но ведь там нет и банковских учреждений, банкоматов и других признаков финансовой цивилизации. Как им удается решать проблемы с вкладами, переводами, кредитами, получением наличных денег, наконец?

– Это еще один из самых важных и серьезных вопросов, которые мы решаем вместе с правительством Камчатского края. Если жители городов и крупных районных центров Камчатки – а это более 90 процентов населения полуострова – имеют доступ к интернету, разветвленной платежной инфраструктуре, в их населенных пунктах обеспечено высокое качество связи, то в отдаленных северных селах и поселках края ситуация с финансовой доступностью, действительно, достаточно напряженная.

По инициативе и при активном участии специалистов камчатского отделения Банка России на Камчатке успешно работает правительственная рабочая группа, деятельностью которой руководит председатель правительства региона. Ведется кропотливая и последовательная работа по повышению финансовой доступности на отдаленных территориях. В реализации мероприятий задействованы также учреждения банков, работающих на территории Камчатского края, ПАО «Ростелеком», ФГУП «Почта России».

Рабочей группе удалось достичь хороших результатов. Количество установленных в районах POS-терминалов, предназначенных для оплаты товаров и услуг банковскими картами, увеличилось почти за три года более чем в два раза. Проведена большая работа, чтобы у жителей края была возможность оплачивать с помощью банковских карт медицинские услуги, оказываемые районными больницами. Во многих районах школы и детские сады заключили договоры с банками, и там появилась возможность безналичной оплаты питания и содержания детей. Благодаря взаимодействию органов местного самоуправления, кредитных организаций и предприятий, оказывающих услуги в сфере ЖКХ, камчатцы имеют возможность оплатить коммунальные услуги дистанционно или безналичным путем в кассе ресурсоснабжающей организации. Также для удобства жителей все МФЦ в районах края были оснащены POS-терминалами для безналичной оплаты государственной пошлины при получении государственных услуг и других платежей.

В связи с тем, что установка и обслуживание банкоматов в отдаленных и труднодоступных районах для банков достаточно затратны, было принято решение об оказании им содействия по внедрению проекта «Cash out»: на кассах торгово-сервисных точек устанавливаются терминалы с функцией выдачи наличных денег. Таким образом, жители могут с помощью банковских карт не только совершать покупки в магазинах, но и при необходимости получать там же наличные.

– А разве нельзя решить вопрос финдоступности проще: банк открывает в дальнем селе свой офис – и все, проблемы нет?

– Нам важно сохранить физическое присутствие кредитных организаций в населенных пунктах, особенно в сельской местности и на отдаленных малонаселенных территориях. И хотя общее количество подразделений банков в крае сокращается, ряд крупнейших из них расширяет сеть своего присутствия в сельской местности в «облегченных» форматах. Так, например, сейчас есть возможность проводить ряд банковских операций в отделениях почты, имеющих доступ в интернет, в некоторых поселках при необходимости снимать деньги по карте на кассах магазинов.

Все больше становится цифровых каналов доступа к финансовым услугам, причем не только платежным, но и услугам кредитования, в том числе ипотечного, страхования, размещения свободных денежных средств и других. Разумеется, это возможно только при обеспечении устойчивого доступа к сети интернет.

В северных районах края, где отсутствуют оптоволоконные линии связи, а тарифы предоставляемого через спутник интернета достаточно высоки, был запущен проект по установке общедоступных точек выхода в интернет. На первом этапе в качестве пилотных населенных пунктов в рамках проекта определены три сельских поселения: Манилы, Тымлат и Ачайваям.

Словом, многие проблемы финансовой доступности уже активно решаются путем внедрения и широкого развития дистанционных способов получения финансовых услуг и безналичных расчетов на территории Камчатского края, в том числе с помощью таких сервисов, как «Мобильный банк», «Интернет-банк». Перспективной, активно набирающей силу является система «Маркетплейс». Это онлайн-сервис, позволяющий гражданам приобретать финансовые продукты от разных финансовых организаций на онлайн-платформе в круглосуточном режиме. Для того, чтобы пользоваться системой, достаточно в первый и единственный раз пройти идентификацию и регистрацию на сайте госуслуг.

– А как бы вкратце вы оценили работу банковских организаций на Камчатке? В последнее время почему-то не так уж много новостей на эту тему.

– Банковский сектор экономики Камчатки в полном объеме решает все поставленные перед ним задачи. Главное – он работает спокойно, действительно, без каких-либо неожиданных новостей, что и является самой хорошей новостью.