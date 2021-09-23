​Култучное: озеро без надежды?

У каждого из неравнодушных людей, подписавших открытое письмо к главе краевой столицы, своя история взаимоотношений с Култучным озером.

Арина Шурыгина и ее ученики в течение шести лет наблюдали на Култучном забавных ондатр, занимаясь при этом и более серьезной деятельностью.

Арина Александровна, выпускница биологического факультета Московского государственного университета, почти 12 лет работает педагогом дополнительного образования в лицее № 46 Петропавловска-Камчатского, ведет кружок прикладной экологии «Формула роста». К проблемам озера ее внимание привлек тревожный факт: примерно за год до строительства этнодеревни она узнала, что на озере водятся ондатры и на них охотятся. На острове в Малом Култучном озере удалось обнаружить ондатровые норы. Это было летом, а осенью, когда возобновились занятия кружка, Арина Александровна стала развивать эту тему со своими семиклассниками.

Они подкладывали к норам морковку, и та исчезала. Это порадовало: значит, охотники истребили не всех животных. Участники кружка регулярно убирали возле озера кучи мусора и вытаскивали неимоверное количество шин из воды. И продолжали изучать ондатр, которые являются частью озерной экосистемы. Ученики и учитель вместе постигали тонкости жизни озера в целом, взаимосвязь каждого растения, насекомого, птицы и животного, и даже дипломированный биолог открыла для себя много нового.

О том, что у всех под боком, в центре города, находится уникальный в своем многообразии уголок природы, руководитель кружка с ребятами поставили в известность Константина Слыщенко, который в тот период избирался в Госдуму. Как выяснилось немного позже, политик располагал полной информацией о дальнейших планах на озеро, но виду не подал и даже помог юным экологам с проведением субботников на Култучке.

«Тогда в Петропавловске появился проект «Комфортная городская среда», и мы с ребятами собрали подписи за создание на Малой Култучке парка «Маленькая природа» с утиным прудом, но внимания на это никто не обратил, – рассказывает Арина. – А когда мои семиклассники стали девятиклассниками, начали происходить странные вещи, в частности отсыпка грунта для строительства этнодеревни, приблизительно тогда же начались и подготовительные работы по возведению гостиницы».

Но кто именно и зачем безжалостно вредит экосистеме – этого учитель с учениками до конца не знали. Да и как такое возможно в водоохранной зоне? Педагог при всем желании не могла объяснить происходящее своим ученикам.

Свои опасения Арина с ребятами в 2019 году изложили в своей презентации на конференции по городской экологии. Перед этим им подсказали заглянуть в кадастровую карту, и выяснилось, что накануне волшебным образом участок, на котором расположено озеро, вошел в кадастр, став… участком суши.

«Как участок водоема мог превратиться в сушу? В докладе мы объяснили, что Малое Култучное озеро – это полноценная экосистема, грубое вмешательство в которую недопустимо», – вспоминает Арина Шурыгина.

А на ее вопрос, не может ли помочь решить проблему министерство природных ресурсов и экологии региона, был получен ответ, что это вопросы города, притом давно решенные.

В тот же день Арина Александровна записалась на прием к федеральному инспектору. Объяснила, что цель ее визита связана с проблемой: озеро с животными и птицами чиновники превратили в участок суши, отдали под застройку, и с этим надо что-то делать. Она также передала федеральному инспектору все наработанные материалы об экосистеме с ее подробным описанием и идеей об экотропе.

А на следующий день на берегу в северной части Малой Култучки появились огромные кучи грунта, частично сваленные в воду. Сегодня, оглянувшись назад, можно уверенно сказать, что это был открытый вызов в адрес экологов и всех жителей города, для кого небезразлична судьба родной природы.

Тогда, в ноябре 2019 года, Арина призвала единомышленников объединиться, общественники мобилизовались и стали обращаться куда только можно. Губернатор Владимир Илюхин был вынужден отреагировать, собрал неравнодушных и предложил создать рабочую группу при министерстве природных ресурсов для того, чтобы с арендатором участка определиться с вариантами сохранения озера. По сути, только тогда широкой общественности стало известно, что арендатором является компания камчатского бизнесмена и депутата Игоря Редькина.

На заседании рабочей группы стороны сошлись на том, что на озере нужно создать экотропу. Но экологам пришлось пойти на уступки: решили, что при гостинице должна быть парковка.

«Хотя мне до сих пор непонятно, как в таком месте можно строить гостиницу с ее нуждами по водоотведению и многому другому. Как можно вставить в экосистему такого «монстра»?» – задает Арина Александровна риторический ныне вопрос.

Еще в 2015 году по результатам научной конференции был составлен сборник, посвященный состоянию озера. Нельзя не отдать должное и ребятам из кружка: они сделали экологическую сборку всех связей, потоков веществ, пищевых цепочек озерной экосистемы, пусть и по-своему, по-детски. Участники рабочей группы сочли нужным провести дополнительное комплексное исследование озера, на что министерство природных ресурсов выделило 2 млн рублей, поручив исследование группе ученых из МГУ. Они отработали больше года, но в дальнейшие события свои коррективы внесли пандемия и смена власти.

К тому времени общественники поняли, что все предыдущие этапы их банально водили за нос: фактически арендатор выполнил все изначально запланированное, шаг за шагом подрывая маленькую природу. Но экологи и дети действовали по собственному плану. Вручную укладывали дерн в местах, где прошелся своей техникой водоканал. А накануне члены рабочей группы со своими коллективами выковыривали из воды куски мерзлого грунта, сваленные в воду тракторами арендатора, тем самым спасли и восстановили северный берег. Но потом опять пришла техника и закопала все труды – и переложенный дерн, и все новые посаженные и посеянные растения – клевер, сирень, люпины, незабудки и многое другое. Было безжалостно похоронено все, что дети и взрослые, а вместе с ними и сама природа, делали на протяжении многих лет.

Сегодня этих людей цинично обвиняют в том, что они – вечно недовольные бездельники.

Тропа в никуда

Выступить с открытым письмом общественников заставил тот факт, что отсыпанную щебнем дорогу вокруг Малой Култучки стали называть экотропой и упорно продолжают это делать. Ученые и общественники добивались совсем не этого.

«Здесь выкосили и засыпали все живое. Какая же это экотропа? Сейчас обратно ничего не вернуть, только не нужно продолжать лицемерить!» – говорит Арина Шурыгина.

Та самая «экотропа» начинается чуть левее входа в этнодеревню. Когда Арина Александровна приходила сюда с учениками, это была обычная лесная тропинка шириной не более одного метра. Сегодня это широкая дорога, годная для прохождения габаритного автомобиля. Растительность по сторонам безжалостно выкошена, а некоторые невырубленные деревья покалечены автотранспортом. Отдельные деревья арендатором помечены красной краской: скоро их тоже вырубят.

В остатках растительности вдоль экотропы слышно редкое чириканье птиц, а раньше здесь все гудело от звуков живой природы. Неподалеку зачищена приличных размеров площадка под псарню, будущим обитателям которой предстоит катать туристов на нартах по льду озера. Собачня здесь уже была, но будет новая, видимо, капитальная.

Здесь уже исчезли бабочки, на грани истребления популяция стрекоз и шмелей. А раньше здесь сохранялся растительный медоносный потенциал с мая до конца сентября, поэтому два краснокнижных вида шмелей замечательно чувствовали себя в озерной экосистеме.

Сегодня здесь остался всего один, максимум – два выводка уток, а ранее орнитологи насчитывали 52 вида птиц.

5 лет назад, когда этнодеревня сделала отсыпку, под трубами в протоке засорился проход для воды. «Вода поднялась во всем озере, – вспоминает Арина Шурыгина. – Мы с коллегой руками почистили под этими трубами, вода спала. Но к тому моменту утки уже должны были откладывать яйца, в результате откладка задержалась, и появление потомства было растянуто. Самые поздние не улетели и стали зимовать на протоке. Их становилось больше, так на Малой Култучке сформировалась постоянная репродуктивная популяция уток. Зимой 2021 года мы наблюдали их до ста штук. Но когда началось время гнездования, здесь осталось всего несколько пар. Они остались, потому что в малом озере вода сильнее прогревается, и здесь растет ряска – основная утиная пища. Ряска к тому же – мощнейший фильтратор. Если в водоем попадают следы канализации в виде азота и фосфора (конечно, в разумном количестве), ряска их трансформирует в свою биомассу, которую и поедают птицы. Но когда заработает гостиница и появится световое загрязнение, прочий шум и гам, для уток это будет критично, они исчезнут, выедать ряску станет некому, и озеро зарастет. Ученые заявили об этом, но не были никем услышаны».

…Отсыпанный щебнем участок «экотропы» сменяет еще более непрезентабельная картина: дорога расширяется, здесь ходят самосвалы, паркуются машины, встречается еще больше покалеченных деревьев, и вовсе не слышно звуков насекомых и птиц.

«А ведь и нужно-то было сделать деревянные мосточки, не трогая растительный и не губя тем самым животный мир», – объясняет Арина.

Сегодня Малое Култучное озеро, благодаря работе министерства природных ресурсов региона, введено в Водный реестр, границы его определены. Но город предоставил данный участок в аренду как сушу, и арендатора не устраивает, что по документам у него одна площадь, а фактически – гораздо меньшая. Вот и действует арендатор согласно договору с городом. И, судя по интенсивности работ, полагает, что его совесть чиста.

В декабре 2020 года общественникам сообщили, что рабочая группа по защите озера ликвидирована в связи с тем, что она благополучно выполнила свои задачи. И уже в первой половине января 2021 года в северной части озера, которую экологи вручную разгребали от строительных свалок, появились одиннадцать новых куч грунта неизвестного происхождения. Так защитники природы поняли, что стучаться им больше некуда.

На возвращение загубленных арендатором деревьев из бюджета выделено 11 миллионов рублей. А для чего нужно было губить естественный подарок природы – сегодня этот вопрос уже лишен смысла. Ученые и общественники разочарованы тем, что система не услышала совета естественно-научного толка: озеро с загубленной экосистемой станет большой городской проблемой, в него придется непрерывно вкладывать народные деньги без всякой гарантии на успех.

Камчатские экологи встревожены: с января 2021 года, по их мнению, уничтожается все, что могло бы стать основой для настоящей экотропы вокруг Култучного озера.

«Экотропа – это прежде всего максимальное сохранение существующей экосистемы. Ее можно было обустроить грамотно, сделать доступной даже для мам с колясками. Ученые и экологи предлагали множество вариантов и мер по сохранению озера. Но благоустройство делает все, чтобы уничтожить Култучное озеро», – акцентируют активисты инициативной группы «За Култучку».

Инициативная группа «За Култучку» опубликовала в СМИ открытое письмо на имя главы Петропавловска-Камчатского Константина Брызгина, в котором подняла важные вопросы о настоящем и будущем озера.

«…вместо экотропы, о которой имелись договоренности, отсыпана широкая грунтовая дорога, под которой погребена часть естественной растительности. Вдоль этой «трассы» начались покосы разнотравья, что сводит на нет саму суть термина «экотропа», который подразумевает максимальное сохранение экосистемы. Тем не менее в СМИ и комментариях администрации ПКГО в социальных сетях зачем-то постоянно употребляется именно трендовый термин «экотропа». Происходит подмена понятий. По незнанию или умышленная?» – задают вопрос ученые и представители общественности.

Неравнодушные камчатцы встревожены: «Увеличиваются площади парковок вокруг нашего водного объекта (ведь надо обеспечить стоянкой каждый новый ресторан, расположенный в водоохранной зоне); в акватории и по берегам множится строительный и бытовой мусор (и хотя у участков есть свои пользователи, убрать его почему-то приглашают общественников); никто не занимается ликвидацией сливов в Култучку, строительством очистных; прямо у берега расположилась настоящая псарня; администрация игнорирует, а по сути поощряет беззакония «Этнодеревни» на глазах у жителей – незаконную отсыпку земель, капитальные постройки под видом временных строений».

Участники инициативной группы обращаются к главе города: «Уважаемый Константин Викторович, где же современный подход к благоустройству, отвечающий задачам устойчивого развития? Где сохранение биоразнообразия? Почему здесь, в центре города, не работает «зеленая» экономика, о которой твердят в СМИ и на экономических форумах?

Обращаемся к Вам с просьбой проводить полноценные рабочие группы, где учитывают позицию ученых, сотрудников Камчатгидромета, пересмотреть свое отношение к уникальному водному объекту и другим природным зонам Петропавловска-Камчатского, всерьез подумать о том, каким Вы передадите город нашим детям и внукам. Пока не поздно…»

Инициативная группа «За Култучку», 20 подписей.