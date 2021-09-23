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"Камчатский Край - Единая Камчатка" "Камчатский Край - Единая Камчатка"
Еженедельная краевая газета
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  4. ​Глава Усть-Большерецкого района Константин Деникеев ушел в отставку

​Глава Усть-Большерецкого района Константин Деникеев ушел в отставку

20:30
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​Глава Усть-Большерецкого района Константин Деникеев ушел в отставку

Исполнять полномочия до завершения конкурса на должность главы района будет Борис Квитко.

«Ранее, 29 июня 2021 года, в соответствии с законодательством, Дума Усть-Большерецкого муниципального района назначила проведение конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального района на 8 ноября. Первое заседание конкурсной комиссии состоялось 18 августа. С 20 сентября по 22 октября проходит прием документов от лиц, пожелавших принять участие в конкурсе», - рассказал министр по делам местного самоуправления и развитию Корякского округа Камчатского края Сергей Лебедев.

Напомним, что прием документов от претендентов будет осуществляться в здании администрации Усть-Большерецкого района, после чего состоится первый этап, в ходе которого конкурсная комиссия проверит сведения, представленные участниками, на их полноту, достоверность и соответствие требованиям законодательства РФ. Затем члены комиссии примут решение о выдвижении не менее двух кандидатов на прохождение во второй этап, где с соискателями будет проведено собеседование.

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