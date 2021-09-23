Работы по обустройству 50 детских площадок ведутся в рамках проекта «Город для жизни».

Подрядчик проводит работы по благоустройству игровых площадок одновременно на нескольких объектах. На детской площадке на улице Мишенной в Петропавловске заканчивают строительные работы

«На площадке по улице Мишенной, 116/1 была небольшая приостановка из-за того, что некоторые жители были не согласны на спил деревьев. Сейчас мы нашли компромисс. На данный момент ведём окончательные работы по установке подпорных стенок из габионов, далее сделаем тротуар, и площадка будет готова. После этого в течение 1-2 дней укладываем резиновое покрытие, к этому моменту подойдет оборудование, которое мы установим на площадке», - рассказал мастер строительного участка Николай Терлецкий.

Общая площадь составляет почти 340 квадратных метров. В рамках благоустройства на площадке появятся детский игровой комплекс, который, помимо горки, включает в себя рукоход, гимнастические кольца, лиану, климбинг, турники, качели, карусель, балансир, песочницу, а также скамейки и урны.

Отметим, что вместо спиленных деревьев подрядчик впоследствии посадит саженцы березы пурпурной краснолистной.

Напомним, в этом году на территории краевой столицы будет реализован второй этап проекта «Город для жизни» по благоустройству краевой столицы. В рамках запланированных работ во дворах появятся детские площадки. Места размещения и эскизы площадок, наполнение конкретными МАФами осуществлялось при согласовании с жителями.