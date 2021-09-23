​На Камчатке состоялась первая туристическая онлайн-выставка

На платформе профессионального портала о туризме состоялась региональная онлайн-выставка «Камчатка – твоё невероятное приключение. Знай наше. Зима 21/22». Организаторами мероприятий выступили АНО «Камчатский выставочно-туристический центр» и министерство туризма Камчатского края.

«Мы представили наш зимний туристический потенциал, рассказали о туристических маршрутах, местах размещения, о различных видах зимнего отдыха на Камчатке, показали гастрономические возможности полуострова. Посещение Камчатки зимой позволяет людям, которые мечтают сюда попасть, сделать свою мечту реальностью, поскольку зимний отдых является более доступным в отличие от летнего, когда все объекты индустрии гостеприимства перегружены, – отметил министр туризма Камчатского края Владимир Русанов. – Зима является не менее увлекательным сезоном и может подарить множество эмоций и впечатлений. Самая протяженная гонка на собачьих упряжках Берингия, горнолыжный потенциал, спа-комплексы с термальными источниками в долине реки Паратунки, поездки на снегоходах к вулканам, туры на ратраке – нам есть что показать и чем удивить. Мы всех ждем в гости на нашем полуострове».

Онлайн-выставка прошла в B2B и B2C форматах, которые позволили сделать большой охват компаний в сфере туризма в других регионах и найти потребителя своих услуг. Данные форматы позволили объединить лучшее у традиционных офлайн-мероприятий с преимуществами онлайна, кроме того, в условиях пандемии - это лучшее решение для проведения массовых мероприятий. Как отметили эксперты и участники, выставка стала успешным для обсуждения ключевых событий, задач и вопросов в туристической отрасли мероприятием, а формат и площадка трансляции смогли привлечь к диалогу представителей регионов всей страны.

Основными направлениями и темами выставки стали этнический туризм, собачьи питомники, катание на собачьих упряжках, активный зимний отдых, снегоходные экскурсии, гастрономический туризм, а также горячие источники и базы отдыха. Спикерами выступили ведущие представители отрасли.