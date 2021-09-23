​Отопительный сезон начат в 53 муниципальных образованиях Камчатки

До конца недели отопительный сезон начнется во всех населенных пунктах полуострова.

«Отопительный сезон начат в 53 муниципальных образованиях края из 55. По оставшимся муниципальным образованиям главами принято соответствующее решение о начале отопительного зимнего сезона: в Вилючинске - с 24 сентября, в Вулканном поселении - с 25 сентября. Сейчас продолжается активная работа по доставке топлива, прежде всего угля, в районы с ограниченными сроками навигации: Олюторский, Тигильский и Карагинский районы. Работы должны быть завершены до конца октября», – рассказал министр ЖКХ и энергетики Александр Питиримов.

Выполнение ремонтных и подготовительных работ объектов ЖКХ проводится в соответствии с ранее установленными сроками. Так, жилищный фонд подготовлен на 90 %, котельные, центральные тепловые пункты — 100 %, водозаборы — 89 %, тепловые сети — 100 %, водопроводные сети — 84 %, сети водоотведения — 83 % и электроснабжения — 97 %. До 15 ноября все запланированные работы должны быть выполнены в полном объеме.

Напомним, решение о начале теплоснабжения муниципалитеты принимают исходя из среднесуточной температуры воздуха. Если температура воздуха в течение пяти дней продержится на отметке 8 градусов тепла и ниже, принимается решение о начале отопительного сезона. В случае неблагоприятного прогноза погоды отопительный сезон может быть начат раньше указанного периода.

Планируемый объём финансирования ремонтных работ по подготовке к отопительному периоду 2021-2022 годов составляет более 3,6 миллиарда рублей.