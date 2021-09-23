​Первые победители акции «Победим COVID вместе» определены на Камчатке

С начала акции на сайте здороваякамчатка.рф зарегистрировалось более тысячи жителей Камчатского края. В первом розыгрыше ценных призов приняли участие около 800 человек, прошедших вакцинацию против COVID-19 с 13 сентября.

Победителей определили путем выбора случайных номеров. Итоги розыгрыша опубликованы на сайте здороваякамчатка.рф.

«Вчера мы подвели первые итоги розыгрыша, было объявлено 15 победителей. Сегодня в акции участвуют более тысячи человек. В дальнейшем она будет проходить каждую неделю. Все жители, прошедшие вакцинацию первым или вторым компонентом в период с 13 сентября по 14 ноября при регистрации на сайте, смогут принять участие в розыгрыше призов. 17 ноября пройдёт основной розыгрыш, в котором смогут участвовать все ранее прошедшие вакцинацию камчатцы. Главным призом станет отечественный внедорожник. Призываю жителей Камчатского края пройти вакцинацию против коронавируса, чтобы защитить себя и своих близких», — сказал вице-губернатор края Александр Кузнецов.

Выдача ценных призов пройдёт сегодня в 18:00 в торговом центре «Галант-Плаза» рядом с мобильным пунктом вакцинации. Тем, кто не сможет получить свой выигрыш в этот день, приз передадут в индивидуальном порядке.

Розыгрыши с вручением ценных призов, среди которых смартфоны, планшеты, телевизоры, фитнес-браслеты, соковыжималки и другие полезные гаджеты, будут проходить каждую неделю в эфире телеканала «41 Регион» и в официальном паблике министерства здравоохранения Камчатского края сети Инстаграм.

Ознакомиться с правилами участия можно на специальном сайте здороваякамчатка.рф или по горячей линии 8 800 141-00-00. Участникам акции необходимо зарегистрироваться на сайте и внести свои данные, которые после сверки с реестром вакцинации окажутся в лотерейном барабане.

На пунктах вакцинации организована работа волонтеров, которые объяснят суть акции и ответят на все вопросы.

Напомним, на территории Камчатского края развёрнуты 38 пунктов вакцинации, из которых 25 – стационарные, 13 – мобильные. Привиться от коронавируса можно во всех поликлиниках региона и в мобильных пунктах вакцинации, которые открыты в том числе в торговых центрах краевой столицы: в ТЦ «Шамса» на 10-м километре на территории киноцентра «Лимонад», в ТЦ «Галант-PLAZA» (вход №5) на Комсомольской площади, в торговом центре «Фамилион» на Северо-Восточном шоссе.

Для вакцинации в торговых центрах при себе необходимо иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС. Записаться на вакцинацию от COVID-19 на Камчатке можно через порталы «Госуслуги» и «Госуслуги41» либо по телефону горячей линии – 122.

Вакцинацию могут пройти граждане Российской Федерации в возрасте от 18 лет. Гражданин вправе обратиться в любой прививочный пункт, а также предварительно записаться на определённое время и дату и к оговорённому сроку прийти и сделать прививку.