​Прием покрышек возобновят с 1 октября

Покрышки будут принимать по принципу «один паспорт – два комплекта» на весь период приема.

«С 1 октября возобновляется прием покрышек от населения. Пункт приема расположен по адресу Тундровая, 1а. Условия прием остались прежними: на один паспорт – два комплекта резины, то есть восемь покрышек. Стоимость шины - 100 рублей. Покрышки принимаются для последующей переработки. Предприятием изготавливается крошка: мелкая фракция добавляется в полимерные изделия, крупная фракция используется для благоустройства общественных территорий и детских площадок», - рассказал министр ЖКХ и энергетики Александр Питиримов.

Данный механизм был разработан для компенсации жителям стоимости шин при их сдаче на специализированные предприятия. Эта мера позволила собрать и переработать значительное количество отработанных автопокрышек, которые относятся к отходам IV класса опасности.

Как сообщили в министерстве ЖКХ и энергетики края, из авторезины, принятой весной 2021 года, оператор-утилизатор изготовит порядка 690 тыс. кг резиновой крошки. В весенне-летний период на объекты благоустройства региона было реализовано 166 тыс. кг резиновой крошки, еще 50 тыс. кг. планируется к продаже осенью. Для изготовления полимерпесчаных изделий оператор использовал 48,6 тыс. кг крошки.

Напомним, прием автомобильных покрышек проводится второй год во исполнение поручения губернатора. За это время сдано более 153 тысяч единиц отработанных автопокрышек, которые перерабатываются в сырьё для изготовления полимерпесчаных изделий.

В этом году резиновую крошку, которую производят в регионе из утилизированных покрышек, используют при обустройстве детских площадок в рамках реализации губернаторского проекта «Город для жизни».