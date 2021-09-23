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"Камчатский Край - Единая Камчатка" "Камчатский Край - Единая Камчатка"
Еженедельная краевая газета
Выходит с 11 октября 2006 года
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  4. ​На Халактырском пляже Камчатки пройдет Чемпионат России по серфингу⠀

​На Халактырском пляже Камчатки пройдет Чемпионат России по серфингу⠀

20:45
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​На Халактырском пляже Камчатки пройдет Чемпионат России по серфингу⠀

Уже скоро - с 1 по 5 октября

Соревнования пройдут в один из дней периода ожидания, когда будут максимально подходящие волновые условия. Чемпионат России состоится в олимпийской дисциплине «короткая доска». На Камчатку приедут сильнейшие спортсмены со всей России.

«Это самое долгожданное спортивное событие в мире российского серфинга за последние два года. Помимо звания чемпиона, на кону отбор в сборную России и возможность представлять страну на соревнованиях международного уровня, а также специальные подарки от партнеров», – рассказали в Российской федерации серфинга.

Чемпионат организован при поддержке Министерств спорта РФ и края.

короткая доскасёрфинг
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