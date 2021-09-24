Реорганизация Пенсионного фонда в Камчатском крае
С 1 октября 2021 года предстоит реорганизация управлений ПФР в Камчатском крае.
Во исполнение Постановления Правления ПФР от 06.05.2021 № 165п «О реорганизации территориальных органов Пенсионного фонда Российской Федерации в Камчатском крае», Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Петропавловске – Камчатском Камчатского края (межрайонное), Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Елизовском муниципальном районе Камчатского края (межрайонное), Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Корякском округе Камчатского края (межрайонное) будут реорганизованы путем присоединения к Государственному учреждению - Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Камчатскому краю и образованы клиентские службы.
Таким образом, с 1 октября 2021 года необходимо представлять всю отчетность и направлять обращения в Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Камчатскому краю.
Клиентские службы ОПФР по Камчатскому краю с 01.10.2021:
|№ п/п
|Наименование структурного подразделения
|Адрес местонахождения
|1
|Клиентская служба (на правах отдела) в г. Петропавловске-Камчатском
|683031, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, пр-т Карла Маркса, д. 37
|2
|Клиентская служба (на правах отдела) в Елизовском муниципальном районе
|684000, г. Елизово, ул. Беринга, д.9
|3
|Клиентская служба (на правах группы) в Мильковском муниципальном районе
|684300, с. Мильково, ул. Октябрьская, д.14
|4
|Клиентская служба (на правах группы) в Усть-Большерецком муниципальном районе
|684100, с. Усть-Большерецк, ул. Калининская, д.19
|5
|Клиентская служба (на правах группы) в Усть-Камчатском муниципальном районе
|684414, п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, д.3
|6
|Клиентская служба (на правах группы) в г.Вилючинске (ЗАТО)
|684090, г. Вилючинск, ул. Победы, д.9
|7
|Клиентская служба (на правах группы) в Быстринском муниципальном районе
|684350, с. Эссо, ул. Мостовая, д. 10
|8
|Клиентская служба (на правах группы) в Соболевском муниципальном районе
|684200, с. Соболево, ул. Советская, д.20 «А»
|9
|Клиентская служба (на правах группы) в Алеутском муниципальном округе
|684500, с. Никольское, ул. Гагарина, д.4
|10
|Клиентская служба (на правах отдела) в пгт. Палана и Тигильском муниципальном районе
|688000, пгт. Палана, пер. Пролетарский, д.8
|11
|Клиентская служба (на правах группы) в Карагинском муниципальном районе
|688700, п. Оссора, ул. Строительная, д. 45, кв. 1
|12
|Клиентская служба (на правах группы) в Олюторском муниципальном районе
|688800, с. Тиличики, ул. Советская, д. 18
|13
|Клиентская служба (на правах группы) в Пенжинском муниципальном районе
|688850, с. Каменское, ул. Беккерева, д. 16
Пресс-служба ОПФР
Багнюкова Светлана