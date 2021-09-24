​Реорганизация Пенсионного фонда в Камчатском крае

С 1 октября 2021 года предстоит реорганизация управлений ПФР в Камчатском крае.

Во исполнение Постановления Правления ПФР от 06.05.2021 № 165п «О реорганизации территориальных органов Пенсионного фонда Российской Федерации в Камчатском крае», Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Петропавловске – Камчатском Камчатского края (межрайонное), Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Елизовском муниципальном районе Камчатского края (межрайонное), Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Корякском округе Камчатского края (межрайонное) будут реорганизованы путем присоединения к Государственному учреждению - Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Камчатскому краю и образованы клиентские службы.

Таким образом, с 1 октября 2021 года необходимо представлять всю отчетность и направлять обращения в Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Камчатскому краю.

Клиентские службы ОПФР по Камчатскому краю с 01.10.2021:

№ п/п Наименование структурного подразделения Адрес местонахождения 1 Клиентская служба (на правах отдела) в г. Петропавловске-Камчатском 683031, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, пр-т Карла Маркса, д. 37 2 Клиентская служба (на правах отдела) в Елизовском муниципальном районе 684000, г. Елизово, ул. Беринга, д.9 3 Клиентская служба (на правах группы) в Мильковском муниципальном районе 684300, с. Мильково, ул. Октябрьская, д.14 4 Клиентская служба (на правах группы) в Усть-Большерецком муниципальном районе 684100, с. Усть-Большерецк, ул. Калининская, д.19 5 Клиентская служба (на правах группы) в Усть-Камчатском муниципальном районе 684414, п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, д.3 6 Клиентская служба (на правах группы) в г.Вилючинске (ЗАТО) 684090, г. Вилючинск, ул. Победы, д.9 7 Клиентская служба (на правах группы) в Быстринском муниципальном районе 684350, с. Эссо, ул. Мостовая, д. 10 8 Клиентская служба (на правах группы) в Соболевском муниципальном районе 684200, с. Соболево, ул. Советская, д.20 «А» 9 Клиентская служба (на правах группы) в Алеутском муниципальном округе 684500, с. Никольское, ул. Гагарина, д.4 10 Клиентская служба (на правах отдела) в пгт. Палана и Тигильском муниципальном районе 688000, пгт. Палана, пер. Пролетарский, д.8 11 Клиентская служба (на правах группы) в Карагинском муниципальном районе 688700, п. Оссора, ул. Строительная, д. 45, кв. 1 12 Клиентская служба (на правах группы) в Олюторском муниципальном районе 688800, с. Тиличики, ул. Советская, д. 18 13 Клиентская служба (на правах группы) в Пенжинском муниципальном районе 688850, с. Каменское, ул. Беккерева, д. 16

Пресс-служба ОПФР

Багнюкова Светлана