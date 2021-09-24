​Строительство краевой больницы перешло в активную фазу

На стройплощадке приступили к заливке бетонных перекрытий

«Подрядная организация заключила контракты с местными бетонными заводами. В настоящий момент ведутся работы по армированию и бетонированию перекрытий вертикальных стен, армированию фундаментных блоков, идёт подготовка к монтажу металлоконструкций каркаса. Подрядчику предстоит смонтировать более 1 тысячи тонн металлоконструкций, 800 тонн из которых уже закуплено и передано в доставку на Камчатку. До момента прихода материалов подрядчику необходимо подготовить фундаментную часть для мест установки колонн. Сейчас залито порядка 300 кубометров железобетона, в планах до конца года залить 10 тысяч кубических метров железобетона на двух корпусах», - рассказал министр строительства и жилищной политики Андрей Дегодьев.

До конца года подрядная организация завершит бетонные работы и закроет «теплый контур», в следующем году приступит к черновым отделочным работам на двух корпусах.

Напомним, по проекту новая краевая больница будет рассчитана на 150 посещений в смену и 450 коек. Площадь комплекса составит 80 тысяч квадратных метров, а общая площадь территории больницы предусматривает дальнейшее развитие лечебных направлений и составляет более 40 гектаров.