​Лесной пожар в районе Усть-Хайрюзовского участкового лесничества ликвидирован

На сегодня в крае нет действующих лесных пожаров. Об этом сообщили в агентстве лесного хозяйства региона.

Пожар возник 18 сентября в 16 километрах от бывшего населенного пункта Морошечное.

«Ликвидирован очередной лесной пожар площадью 159 гектаров на территории Усть-Хайрюзовского участкового лесничества. Пожар тушили с применением авиационной техники, в тушении участвовал личный состав КГАУ «Охрана камчатских лесов» в количестве 11 человек. Напоминаю, что у нас продолжается пожароопасный сезон. В связи с этим прошу граждан проявлять осторожность с огнём в лесу. Не разводите открытый огонь, в случае обнаружения пожара сообщайте по номеру 112», - рассказал руководитель агентства лесного хозяйства Дмитрий Щипицын.

Напомним, режим ограничения пребывания граждан в лесах на территории края сейчас не действует.

Отметим, на территории края ведется ежедневное патрулирование пожароопасных районов. Пешее и авиапатрулирование проходят на тех территориях, где класс пожарной опасности достигает 3. Как правило, за день патрульная группа проходит 2 маршрута со средней протяжённостью 260 километров. Раннее обнаружение лесного пожара помогает быстро локализовать очаг возгорания и не дать пожару распространиться на другие территории.

Добавим, 3 класс пожарной опасности действует на территории Апуки. 2 класс – Елизово, Петропавловск-Камчатский, Сосновка, Пущино и Камченское. На остальной охраняемой территории наблюдается низкий класс пожарной опасности.