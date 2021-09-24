​Победители акции «Победим COVID вместе» получили свои призы

В первом розыгрыше ценных призов удача улыбнулась жителям Петропавловска-Камчатского, Вилючинска, Елизовского, Мильковского и Усть-Большерецкого районов.

«Мы подвели итоги первого еженедельного розыгрыша в рамках акции “Победим COVID вместе”. Из 810 купонов, которые участвовали в розыгрыше, было определено 15 победителей. Эти жители поставили прививку против коронавируса, получили купон, зарегистрировали его и приняли участие в розыгрыше. Акция охватывает весь Камчатский край. Сегодня есть победители из Милькова, Усть-Большерецка, Елизова, Вилючинска и краевой столицы. Надеемся, что все районы региона примут активное участие в акции и у каждого будет возможность получить хорошие подарки. Призов у нас большое количество. Это полезные вещи для дома: гриль, робот-пылесос, телевизор, ультрабук, смартфоны, планшеты. Сегодня среди победителей было и старшее поколение, и молодёжь. Судя по комментариям, все остались довольны», — рассказала один из организаторов акции Екатерина Зубенко.

Выдача разыгранных призов проходила рядом с мобильным пунктом вакцинации в торговом центре «Галант-Плаза». Победители розыгрыша считают вакцинацию необходимостью в условиях пандемии и делали прививки, чтобы защитить себя и близких.

«Дело не в акции, а в здоровье — кто не прививается, тот болеет. Акция — это приятный подарок в дополнение. Не ожидал, что стану победителем. Когда делал прививку, дали купон, сказали, что могу выиграть машину. Я выиграл компьютер. Подарю его внуку», — сказал Павел Егоркин.

Дмитрий выиграл электронную книгу. Победитель подчёркивает, что вакцинация необходима для победы над коронавирусом и призывает всех последовать его примеру.

«Делал прививку в этом торговом центре, здесь же и узнал об акции. Хочу призвать всех жителей прививаться, ведь это такие же прививки, как нам делали в школе, детском саду», — сказал Дмитрий.

Елена пришла на пункт выдачи призов вместе с дочерью. Они выиграли планшет.

«15 сентября сделала прививку, вчера узнала о том, что выиграла. Очень была довольна, не ожидала такого результата. Получила планшет Samsung, подарю детям», — поделилась Елена.

Напомним, на территории Камчатского края развёрнуты 38 пунктов вакцинации, из которых 25 – стационарные, 13 – мобильные. Привиться от коронавируса можно во всех поликлиниках региона и в мобильных пунктах вакцинации, которые открыты в том числе в торговых центрах краевой столицы: в ТЦ «Шамса» на 10-м километре на территории киноцентра «Лимонад», в ТЦ «Галант-PLAZA» (вход №5) на Комсомольской площади, в торговом центре «Фамилион» на Северо-Восточном шоссе.

Для вакцинации в торговых центрах при себе необходимо иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС. Записаться на вакцинацию от COVID-19 на Камчатке можно через порталы «Госуслуги» и «Госуслуги41» либо по телефону горячей линии – 122.

Вакцинацию могут пройти граждане Российской Федерации в возрасте от 18 лет. Гражданин вправе обратиться в любой прививочный пункт, а также предварительно записаться на определённое время и дату и к оговорённому сроку прийти и сделать прививку.