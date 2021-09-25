​Жительнице Камчатки помогли в сложной жизненной ситуации

Женщина обратилась к Владимиру Солодову с просьбой о помощи.

Виктория Бондарева, супруга пожарного спасателя Алексея Евсеева, обратилась на личном приеме к губернатору Камчатского края Владимиру Солодову с просьбой о помощи.

У многодетной семьи, в которой воспитывается трое детей, не было собственного жилья, и супруги снимали квартиру. После того как Виктория Бондарева тяжело заболела и утратила трудоспособность, семья попала в крайне затруднительное положение: доходы сократились, многократно выросли расходы на лечение и супруги уже не могли оплачивать съемное жилье.

В ходе приема Владимир Солодов поручил министерству имущественных и земельных отношений Камчатского края передать в оперативное управление КГКУ «ЦОД», где работает супруг женщины, служебное жилое помещение.

«Мы попали в трудную жизненную ситуацию, это обращение было уже жестом отчаяния. Я написала губернатору в инстаграм, спросила, как попасть на приём. Меня попросили описать вкратце проблему. После того как я все рассказала, за нашу семью взялись: звонили из разных министерств, приглашали на прием, рассказали, какие документы нужны. Мы - многодетная семья, муж работает пожарным спасателем уже 13-й год. Губернатор поспособствовал тому, чтобы учреждению, в котором работает мой супруг, выделили квартиру. В итоге мы получили огромную квартиру в хорошем районе. Теперь обживаемся, занимаемся переездом и ремонтом», - рассказала Виктория Бондарева.

Женщина пояснила, что жилье служебное, оно было предоставлено на время службы мужа, сроком не более чем на пять лет.

«Жилье служебное, но нас параллельно поставили в очередь на получение жилья. Нашу проблему решили не только на данный момент, а на перспективу. У нас будет своя квартира», - рассказала Виктория.

Так как семья оказалась в трудной ситуации, то и обеспечить отдых на данный момент детям не имела возможности.

«По поручению губернатора наш средний сын отдохнул в детском оздоровительном лагере, старшая дочь и младший сын по возрасту не подходят, поэтому были с нами. Могу сказать, что помощь была оказана со всех фронтов, в том числе с заделом на будущее», - отметила Виктория Бондарева.

Напомним, раз в месяц губернатор, заместители председателя правительства и другие руководители исполнительных органов власти проводят личный приём в единой приёмной граждан. Подать заявку на личный прием можно различными способами: обратиться в единую приемную, на портале, написать бумажное или электронное письмо. В письме должна быть изложена суть обращения.

Единая приёмная граждан находится по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, пл. Ленина, д. 1. Направить обращение, выступить с инициативой и задать вопрос можно с понедельника по четверг с 9:00 до 17:15, в пятницу с 9:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 12:45. Кроме того, обращения принимаются по почте: 683004 г. Петропавловск-Камчатский, пл. Ленина, д. 1, — по электронной почте 41region@kamgov.ru, а также при помощи сервиса «Интернет-приёмная». Записаться на онлайн-приём можно также на портале «Камчатка в порядке».