​Пять новых микроавтобусов для больниц поступили на Камчатку

Автомобили ГАЗ «Соболь Баргузин» отправятся в Мильковскую, Усть-Большерецкую и Ключевскую районные больницы.

«Сегодня в рамках программы модернизации первичной системы здравоохранения на Камчатку поступили еще 5 высокопроходимых автомобилей ГАЗ «Соболь Баргузин», рассчитанные на перевозку шести пассажиров. Два из них поедут в Мильково, два – в Усть-Большерецк и один – в Ключи. Машины полноприводные, выполнены в северном исполнении, достаточно комфортные для наших условий. Эти автомобили будут использоваться для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований и доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов», – рассказал вице-губернатор Камчатского края Александр Кузнецов после осмотра новой техники.

Это не первая партия транспорта для медучреждений. С начала года в регион уже доставлены 9 высокопроходимых внедорожников УАЗ Patriot, три автомобиля отправились в Усть-Большерецкую больницу, два – в Елизовскую, по одной получили Карагинская, Ключевская, Быстринская и Мильковская районные больницы. В октябре на полуостров доставят еще два микроавтобуса на базе УАЗ «Фургон», рассчитанные на восемь пассажиров. Также до конца осени планируется поставить три модели УАЗ Patriot и 1 модель ВАЗ NIVA. На приобретение 20 единиц автотранспорта запланировано 28,5 миллиона рублей.

Напомним, в конце прошлого года распоряжением правительства Камчатского края была утверждена программа модернизации первичного звена здравоохранения. Реализация мероприятий рассчитана на 2021–2025 годы. В программе участвуют 15 медицинских организаций региона, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.

На три года выделены 2,5 миллиарда рублей. Планируется, что за этот период будет построено 41 здание для лечебных учреждений. На 740 миллионов рублей закупят оборудование.

Основная задача модернизации – обеспечить доступность и качество первичной медико-санитарной помощи и медицинской помощи, оказываемых в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах, обеспечить приоритет интересов пациента и соблюдения прав граждан.