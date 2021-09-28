​Лесным пожарным в помощь: новая спецтехника поступила в агентство лесного хозяйства края

Среди поступивших на вооружение агентства машин – квадроциклы, УАЗы, трал. Техника закуплена в рамках национального проекта «Экология».

«Квадроциклы могут использоваться как для мониторинга пожарной опасности, так и для наземного тушения. К ним дополнительно поступили мобильные пожарные модули, оснащенные мотопомпами высокого давления с емкостью на 300 литров. В модуле есть все необходимое для тушения пожара на группу из трех человек, которые во время мониторинга могут обнаружить пожар и начать его ликвидацию до прибытия основных сил. Также пришли два УАЗа с силовыми бамперами и лебедками. Один из них поступит в Елизовское участковое лесничество, второй – на Быстринскую пожарную станцию», – сказал начальник Петропавловск-Камчатского авиационного отделения КГАУ «Охрана камчатских лесов», десантник первого класса Сергей Попов.

УАЗы рассчитаны на группу из 7 лесных пожарных. Машина может быть оборудована всем необходимым для тушения пожаров: помпой высокого давления, пожарными рукавами, пилами, мягкими емкостями и другим. Также на вооружение охранников леса поступил трал, который будет использоваться для перевозки тяжелой техники к месту пожара.

Напомним, в рамках национального проекта «Экология» в 2021 году агентству лесного хозяйства Камчатского края выделено из федерального бюджета 51,27 миллиона рублей и 480 тысяч рублей из краевого бюджета. Благодаря реализации нацпроекта до конца года объем новой современной лесопожарной техники в учреждении составит 90 процентов.